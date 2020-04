Corona update | App om besmette personen op te sporen en bakker de dupe van nare roddel

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: leveranciers laten een bakker in Wezep links liggen na een nare roddel en er wordt gevreesd voor paasdrukte in de supermarkten.

Belangrijkste feiten:

• Het dodental ten gevolge van het coronavirus is in Nederland de afgelopen 24 uur met 234 gestegen naar 2.101.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 292 toegenomen. In totaal liggen er 7.427 in het ziekenhuis of hebben er gelegen.

• 19.580 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 777.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

De Jonge: ‘Beste app selecteren met waarborg van privacy’

Het kabinet hoopt snel een app te lanceren die mensen waarschuwt als ze met een coronapatiënt in contact zijn geweest. ,,Wij gaan de beste app selecteren met een belangrijke voorwaarde: de privacy moet gewaarborgd blijven”, zei minister Hugo de Jonge vanavond. De app, die werkt via bluetooth, wordt al gebruikt in verschillende landen in Azië en Oostenrijk. De Jonge (Volksgezondheid) en premier Mark Rutte gaven vanavond een update na een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over de coronacrisis. ,,De kans is reëel dat we na 28 april ons hele pakket coronamaatregelen moeten doorzetten’’, zei Rutte. ,,Maar stel we kunnen iets afschalen, hoe ziet dat er uit? Daar moeten we over nadenken.’’

Klanten en leveranciers blijven weg bij bakker door coronaroddel

Volledig scherm Ipo Oosterhuis van bakkerij Kroese en zijn vrouw Tinie worden geteisterd door roddels over hun dochter. © Henri van der Beek

Een nare roddel over dochter Marcella van eigenaar Ipo Oosterhuis van bakkerij Kroese in Wezep heeft grote gevolgen. Via Facebook en WhatsApp gaat een oproep rond om niet naar de bakkerij te komen, omdat de dochter van de bakker besmet is met het coronavirus. Zijn dochter was inderdaad besmet met het virus, maar is al twee weken klachtenvrij. Toch blijven leveranciers en klanten weg door het bericht.

Vrees voor drukte in supermarkten vanwege paasboodschappen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vreest voor grote drukte in de supermarkten omdat mensen de paasboodschappen allemaal tegelijkertijd willen doen. ,,Vanwege het coronavirus willen de traditionele drukte voor het paasweekend nu niet”, laat een woordvoerder weten. Ook roept de organisatie op om er vooral geen gezinsuitje van te maken. Klanten zouden dat nog het lastigste voorschrift vinden om zich aan te houden.

Speciale ‘Coronaloop’ van Dennis (35) uit Apeldoorn razend populair onder hardlopers

Volledig scherm Dennis Licht bedacht een manier om tóch een hardloopevenement op te zetten. © Kevin Hagens

Hij wil mensen in beweging houden tijdens de coronacrisis en daarmee ook een goed gevoel geven. Hardlopers die zich maandenlang voorbereidden op die ene afstand, maar de wedstrijd zagen worden afgelast. Apeldoorner Dennis Licht (35) roept die mensen op alsnog hun afstand te lopen tijdens de Virtuele Coronaloop. Nou virtueel is het eigenlijk niet, want er moet wel gewoon een afstand worden overbrugd om een medaille te krijgen. Want die stellen Licht - meervoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter outdoor en 3000 meter indoor - en zijn compagnon Dennis Vangangel de hardlopers in het vooruitzicht. ,,We doen het samen met de Atletiekunie en Hardlopen.nl en willen hiermee mensen in beweging laten blijven in deze onzekere tijden”, legt Licht uit.

Het is stil in Nederland

Nu mensen veel thuisblijven is het een stuk stiller geworden in Nederland. Wetenschappers hebben onder andere metingen gedaan in Biddinghuizen, Elburg en Wezep en daaruit blijkt dat het aantal decibellen een stukje naar beneden is gegaan en dat zorgt ervoor dat je ineens hele andere geluiden hoort. Ook Irma Zijlstra constateerde dat het stiller is. Zij legde in een video de stilte in Deventer vast.

Woon- en zorgcentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen zwaar getroffen door corona: zeker vijf doden

Volledig scherm 't Dijkhuis in Bathmen is door de corona-crisis van de buitenwereld afgesloten. © LISA KRIKKEN

Woon- en zorgcentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen is zwaar getroffen door het corona-virus. Er vielen de afgelopen weken zeker vijf doden te betreuren onder de bewoners. Op de afdeling Banekate zouden zelfs tien van de dertien bewoners zijn overleden, maar dat wil directeur Jackie van Beek bevestigen noch ontkennen. ,,Daar doen we geen uitspraken over in verband met de privacy van onze bewoners en hun familie.”

Leraren zijn boos om oproep om vlag uit te hangen