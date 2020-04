Corona-update | Dolgelukkige Apeldoornse oma ziet familie dankzij hoogwerker en Deventer echtpaar mist ‘reddend’ vliegtuig

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: anderhalve meter afstand houden op de spoorbrug in Deventer is met mooi weer onmogelijk. En in Ugchelen kun je via een drive-thru smikkelen van heerlijke ijsjes.

Belangrijkste feiten:

• In totaal zijn al 1.766 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 115 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is 253 toegenomen.

• 17.851 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 1.224.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Twintiger overleden aan corona: jongste slachtoffer tot nu toe

Er is in Nederland een twintiger overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt het RIVM. De exacte leeftijd is niet bekend, maar de persoon is tussen de 25 en 29 jaar oud. Naast Covid-19 was er ook sprake van ‘onderliggend lijden’. Verder zijn er geen details bekend. Ook is onduidelijk op welke datum en in welk ziekenhuis de persoon precies is overleden.

Anderhalve meter afstand op Deventer spoorbrug? ‘Onmogelijk’

Serif Metin houdt op de spoorbrug zijn adem in als iemand passeert.

Voortdurend anderhalve meter afstand houden op de Deventer spoorbrug is zeker met mooi weer onmogelijk. Maar wat is dan de etiquette in tijden van corona? En moet de gemeente geen maatregelen nemen? ,,Misschien moeten ze het éénrichtingsverkeer maken.” Het voetpad op de Deventer Spoorbrug is officieel exact 2 meter breed. Aan weerszijden gaat daar door relingen nog eens ongeveer 10 centimeter vanaf. Netto blijft dan ongeveer 1,80 meter te belopen ruimte over, blijkt uit een meting. De gemiddelde mens schijnt zo’n 45 centimeter breed te zijn. Conclusie: op de Deventer Spoorbrug is het onmogelijk anderhalve meter afstand aan te houden, als je een passant tegenkomt.

Kleindochter Janet krijgt brok in de keel bij hartverwarmende actie voor oma in Apeldoorn

Een bijzonder weekend voor veel bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum Veldhuis aan Kanaal-Noord. Zorgorganisatie Klein Geluk regelde vrijdag en zaterdag een hoogwerker, zodat familieleden hun geliefde (o)pa of (o)ma even een hart onder de riem konden steken. De oma van De Stentor-verslaggeefster Janet Freriks was één van hen.,,Als het straks mooi weer is, zet ik je in de rolstoel en neem ik je mee de stad in’’, beloofde ik mijn 92-jarige oma de laatste keer dat ik haar zag. Haar ogen twinkelden. ,,Dan gaan we gezellig een kopje koffie drinken’’, straalde ze.

Ongelukken en ergernissen: motorrijders tóch massaal de weg op

In de buurt van Ommen kwam een motorrijdster ten val, waarna de weg werd afgesloten en grote groepen motorrijders rechtsomkeert moesten maken.

Motorrijders konden vandaag de verleiding zondag niet weerstaan en trokken er in het oosten des lands op de eerste mooie lentedag van dit jaar massaal op uit. Daarmee negeerden zij de dringende oproep van motorbond KNMV om vooral vanwege de coronacrisis thuis te blijven. De ‘grote motortrek’ resulteerde in enkele ongevallen. Vrijwel overal waren veel motorrijders te zien. Op de Veluwe bijvoorbeeld, in de buurt van Apeldoorn. In het gebied tussen Ugchelen, Radio Kootwijk, Assel, Hoog Soeren en Apeldoorn, waar talloze motorrijders een ‘rondje Assel’ maakten. Ook in de omgeving van Ommen en in de Achterhoek trokken motorrijders er massaal op uit. Daar leidde het tot een ongeluk.

Deventer echtpaar mist repatriëringsvlucht vanuit Sidney

Door een vertraging van hun vlucht van Brisbane naar Sydney misten Jeltje van Essen (66) en Henk Muller (70) vandaag hun repatriëringsvlucht van Sydney naar Nederland. Het Deventer echtpaar werd onlangs nog wereldberoemd vanwege de koalawantjes die ze breiden na de verwoestende bosbranden in Australië. ,,Vanuit het raam van de hotelkamer zagen we het vliegtuig vertrekken.” De twee vertrokken vanmorgen vroeg voor een binnenlandse vlucht van Brisbane naar het zuidelijker gelegen Sydney. Daar zouden ze vandaag vlucht KL828 pakken, de eerste repatriëringsvlucht voor gestrande Nederlanders in Australië.

In de file voor een schepijsje: Drive-thru IJskaffee de Kei Ugchelen is groot succes

Bauwkje Huttinga serveert koude lekkernijen namens IJskaffee de Kei.

Het winkeltje waarin ze hun verse schepijs normaal verkopen is niet zo groot. Maar de parkeerplaats ernaast biedt wel alle ruimte. De eigenaren van IJskaffee de Kei zijn inventief. Het ijs wordt vandaag verkocht zonder dat de klanten er de auto voor uit hoeven te stappen. Bauwkje Huttinga lacht. Want dat de drive-thru in korte tijd zo’n succes zou worden kon ze niet bevroeden. Wie aan de Ugchelseweg een ijsje wil kopen belandt in een file. ,,We doen wat we kunnen en dat waarderen de mensen.’’

Zeewoldse kleuterhelden Lottie en Dottie maken eenmalig comeback vanwege coronacrisis

Eigenlijk hadden de Zeewoldse basisschooldocenten Bea van den Berg en Maud Janse jaren geleden al afscheid genomen van hun theaterpersonages Lottie en Dottie. Maar vanwege de coronacrisis besloten ze hun kleutercabaret nog één keer uit de mottenballen te trekken. Vorige week maakten Lottie en Dottie hun comeback op YouTube. Veel Zeewoldse twintigers koesteren dierbare jeugdherinneringen aan Lottie en Dottie. Tijdens de viering van het twintigjarig bestaan van Zeewolde, in 2004, maakte het duo zijn debuut.

Stille zondagochtend door dichte kerken. Alhoewel: in IJsselmuiden klinkt gezang

In de Hervormde kerk in IJsselmuiden zit de kerkeraad verspreid in de kerk.