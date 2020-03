Corona-update: Drastische maatregelen, lege theaters, stille voetbalvelden. En: meer dan 600 besmettingen

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Om alles overzichtelijk te houden zetten we de belangrijkste dingen op een rij. Met vandaag: het kabinet neemt drastische maatregelen. En: tal van evenementen, wedstrijden en bijeenkomsten afgelast.

Het coronavirus in Nederland op donderdag 12 maart:



> 614 bevestigde besmettingen in Nederland. Voor een overzicht, klik hier



> Het aantal besmettingen in Oost-Nederland loopt nu snel op. > Meer dan duizend corona-doden in Italië.



Drastische maatregelen

Het kabinet kondigde drastische maatregelen aan tijdens een persconferentie. Evenementen (van sport tot kerkdiensten) van meer dan 100 mensen: niet doen! Scholen blijven in elk geval voorlopig open. Bekijk hier de samenvattende video. Na de persconferentie sloegen Nederlanders aan het hamsteren. Hogescholen en universiteiten hebben laten weten dat ze tijdelijk sluiten, ook tentamens gaan niet door. Het kabinet roept mensen op zo veel mogelijk thuis te werken. Daarop besloot de NS vrijdagochtend minder treinen in de spits te laten rijden.

Meer dan 1000 doden

Italië wordt hard geraakt door het virus. De trieste teller staat inmiddels op meer dan duizend doden. We houden je de hele dat op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons dagelijkse liveblog.

Deze vrouw gaf vandaag een gezicht aan de verbeten strijd die Italië voert tegen het virus. Alessia Bonari laat de wereld weten dat ze bang is. Maar dat ze blijft knokken.

BUITEN DIENST

Kerkdienstgemist.nl verwacht komende zondag tien keer meer gebruikers dan op een reguliere zondag. Koortsachtig wordt gezorgd voor meer zendcapaciteit nu corona een streep zet door kerkdiensten. ,,We hebben het niet over een verdubbelen. We denken eerder aan een factor x tien”, zegt directeur Klaas Jan Wierenga. Zijn Deventer organisatie zendt elke week kerkdiensten uit vanuit 1400 kerken. Intussen heeft de Zwolse megakerk VEZ al weten dat ze geen gewone diensten gaan houden. En ook in Staphorst denken ze hard na hoe ze zondag alle gelovigen kunnen bedienen, zonder elkaar te besmetten.

BURGERPLICHT

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle wijst inwoners van de stad op hun burgerplicht. ,,Er rust een verantwoordelijkheid op ons allemaal om te zorgen dat we dit virus indammen. We moeten het niet onderschatten.’’

LEREN

Na twee weken corona in Nederland is een zorgelijk patroon zichtbaar. Het virus lijkt zich in ons land op een soortgelijke manier te ontwikkelen als in andere westerse landen, en dat is precies de manier die Italië momenteel zo veel ellende bezorgt. Kunnen we de trend nog ombuigen? Wat kunnen we leren van landen waar het virus wél succesvol wordt ingedamd?

AFGEBLAZEN

Tal van evenementen zijn vandaag afgeblazen. Zo gaat de erotiekbeurs Loversland (zie foto hieronder) in Zwolle niet door. Maar ook tal van andere festiviteiten trokken vandaag de stekker eruit. Dat betekent lege voetbalvelden, lege theaters en niet of nauwelijks gevulde bioscopen in Oost-Nederland. Je vindt een overzicht in ons corona-dossier.