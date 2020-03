Corona-update | Hotels in Oost-Nederland sluiten deuren, mogelijk corona bij tandarts Zwolle en tv-toespraak van Rutte

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: Toespraak Rutte, Koningsdag geschrapt, en ook veel hotels sluiten de deuren.

Het coronavirus in Nederland en de regio op maandag 16 maart:

• 1413 is het aantal bevestigde besmettingen in Nederland. Hier vind je meer informatie.

• De Veluwse GGD-regio Noord- en Oost Gelderland ziet een stijging van vijf besmette personen.

• GGD Flevoland zag het aantal besmette inwoners met drie personen toenemen.

• GGD IJsselland (rondom Zwolle en Deventer) meldt vijf nieuwe besmettingen. Voor het eerste is het virus in gemeenten Kampen en Steenwijkerland vastgesteld.

Toespraak Rutte

Premier Mark Rutte heeft in een televisietoespraak gezegd dat de maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. ,,De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken”, aldus de premier.

Dodental stijgt naar 24

Maandagmiddag maakte het RIVM bekend dat de afgelopen dag vier mensen zijn overleden aan het longvirus. Zondag waren dat er nog acht. Het totaal aantal slachtoffer komt daarmee op 24.

Het duurt nog wel even voordat de strenge maatregelen in Nederland de vruchten afwerpen, zegt het RIVM. Dat komt omdat de incubatietijd van het virus in de meeste gevallen drie tot vijf dagen bedraagt. Daarom is nu ook al Koningsdag - dat wordt gehouden op 27 april - geschrapt.

Hotels in Oost-Nederland sluiten de deuren

Steeds meer hotels in Oost-Nederland sluiten de deuren vanwege de coronacrisis, ondanks dat zij daar niet toe verplicht zijn. Hotel Monopole in Harderwijk is er een van ,,Praktisch alle reserveringen waren geannuleerd’’, zegt mede-eigenaar Arnold Posthumus. ,,Deze week zouden we dan drie gasten hebben. Om daar de hele organisatie voor open te houden voelde een beetje onlogisch. Vooral omdat gasten nog op ieder moment kunnen annuleren.’’

Kaartjesactie van Kiki

Waar sommige mensen ervoor kiezen om extra pakken wc-papier of groenteblikken in te slaan, richt Kiki Barink (19) uit Zutphen zich op het rek met kaarten in de winkel. De kaartjes gaan naar wildvreemden. ,,Ik stuur kaarten aan jonge kinderen die hun verjaardag niet meer kunnen vieren vanwege het coronavirus.

Zorgcentra

Zorginstellingen in de gehele regio Zwolle gaan deze week hun woonzorglocaties sluiten. Familie, vrijwilligers en ook cliënten van de dagbesteding worden dan niet meer toegelaten, of slechts bij hoge uitzondering.

Beroepenlijst

De lijst met ‘vitale beroepen’ wordt langer. Boeren en uitvaartondernemers worden toegevoegd aan de lijst. Kinderen van ouders die een beroep hebben op lijst kunnen wel aanspraak maken op de kinderopvang. Gisteren werd bekend dat de kinderopvangcentra op slot gingen, behalve voor kinderen van ouders met een ‘viraal beroep’.

Bij een kindcentrum in Zwolle kwamen vandaag tien kinderen binnen, waar normaliter 300 kinderen in het gebouw ravotten. Bij een middelbare school in diezelfde gemeente kwamen vanmorgen nog wel wat leerlingen naar school, om hun kluisjes leeg te halen.

Mogelijk corona bij medewerkers tandarts

Tandartspraktijk Heeldemond met vestigingen in Zwolle en Wijhe vreest dat meerdere medewerkers corona hebben opgelopen. Daarom sluit de praktijk haar deuren, ook voor spoedbehandelingen. Tot vandaag was de praktijk open, waardoor de eigenaar niet weet of ook patiënten zijn besmet. ,,Ik weet het gewoon niet.”

Werkloosheid

Door de sluiting van tal van bedrijven raakte de website om een deeltijd-ww aan te vragen overbelast. Het Ministerie voor Sociale Zaken kreeg vanmorgen al 20.000 aanvragen voor deze uitkering binnen voor zo’n 300.000 werknemers.

