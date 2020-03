Corona-update I Drama voor verzorgingstehuizen in Hasselt en Heerde, geen skype voor pedo-activist en streep door halve marathon Zwolle

VideoDe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: drama voor verzorgingstehuizen in Hasselt en Heerde en een streep door de halve marathon van Zwolle.

• In totaal zijn tot maandag 14.00 uur 864 mensen in Nederland overleden aan COVID-19 • Er zijn afgelopen etmaal 93 mensen gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van corona. • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.990 • Het totaal aantal positief geteste patiënten is met 884 gestegen naar 11.750 • Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij

Volledig scherm Dit is het beeld wat de ouderen uit hun appartement zien.Om de ouderen en verzorgers in verzorgingshuis de Hazelaar in Hasselt een hart onder de riem te steken hebben kinderen stoepkrijttekeningen gemaakt met opbeurende teksten. © Pedro Sluiter Foto

Drama voor verzorgingstehuis in Hasselt

In verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt zijn in enkele dagen tijd zes ouderen gestorven. Volgens de huisarts is corona de oorzaak van hun overlijden. Het aantal sterfgevallen door de ziekte Covid-19 is de afgelopen dagen in Hasselt verdubbeld. ,,Er zijn nu ongeveer tien mensen overleden aan corona in Hasselt”, zegt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.

Huidige coronamaatregelen ook na 6 april van kracht, kabinet prikt één nieuwe datum

De huidige maatregelen tegen het coronavirus blijven ook na 6 april gelden, melden bronnen in Den Haag. Er wordt één nieuwe datum geprikt, maar dat gebeurt morgen.

Zo blijven onder meer de scholen en de horeca langer dicht. Extra maatregelen worden voorlopig niet verwacht. Hoeveel langer de maatregelen van kracht blijven, is nog onbekend. De crisiscommissie van het kabinet praat daar morgen over. Dan valt het besluit.

Volledig scherm Nelson in gesprek met Danny Ghosen © NTR

Skypeverbod voor pedo-activist

Zijn medegevangenen mogen vanwege het coronavirus in deze tijd Skypen met familie en vrienden, maar pedo-activist Nelson M. uit Lelystad mag dat niet meer. Het verbod is ingesteld nadat eerdere een Skype-gesprek van Nelson online opdook. Daar is het Ministerie van Justitie niet van gediend.

Volledig scherm Halve marathon van Zwolle. © Frans Paalman

Streep door halve marathon van Zwolle

De halve marathon van Zwolle gaat vanwege het coronavirus dit jaar niet door, zo laat de organisatie weten. Het loopfestijn stond gepland voor 13 juni. ,,Met pijn in het hart hebben wij als bestuur dit besluit moeten nemen”, vertelt Teun Bouwhuis, voorzitter Stichting Halve Marathon Zwolle. ,,In het kader van de gezondheid van eenieder is dit op dit moment de enige verantwoorde beslissing.”

Volledig scherm Hans ter Haar, IC-verpleegkundige en beademingsspecialist in Isala. © Isala

Beademingsspecialist Isala: ‘Als zij straks wakker wordt, hoort ze dat haar man is overleden’

Een aangrijpend verhaal van Hans ter Haar, ic-verpleegkundige en beademingsspecialist van Isala. De Zwollenaar vertelt hoe in deze bizarre tijden de communicatie met familie verloopt. ,,Ik kom nu situaties hier op de intensive care voor COVID-19 patiënten tegen, die ik niet eerder heb meegemaakt. Een man die net is overleden aan corona, terwijl de echtgenoot net aan de beademing wordt gelegd. Als zij straks wakker wordt, komt ze te weten dat haar man is overleden.’’

Bijzonder! Zwolse topmuzikanten delen online muzieklessen

Een groep Zwolse topmuzikanten deelt vanaf vandaag online muzieklessen voor kinderen (van ongeveer 6 tot 12 jaar) die thuiszitten vanwege het coronavirus. Artiesten uit verschillende genres geven les vanachter hun computer. De Zwolse rapper Rico (bekend van rapduo Rico & Sticks) trapt de serie af.

Volledig scherm Woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde. © Henri van der Beek

Al acht bewoners woonzorgcentrum in Heerde overleden aan coronavirus