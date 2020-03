Corona-update I Extra agenten op straat in Hasselt, gezin uit Zwolle veilig terug van Bali en scholen mogelijk langer dicht

VideoDe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: In corona-epicentrum Hasselt lopen extra agenten op straat, de scholen gaan mogelijk langer dicht en de verspreiding van corona stabiliseert volgens het RIVM.

Belangrijkste feiten • Er zijn afgelopen 24 uur 80 mensen gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van corona • In totaal zijn 356 mensen in Nederland overleden aan COVID-19 • De verspreiding van corona stabiliseert zich volgens het RIVM • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is 1836 (+341) • In Hasselt zijn vijf mensen overleden aan corona

Scholen waarschijnlijk langer dicht

De scholen blijven waarschijnlijk ook na 6 april nog gesloten. Het onderzoek naar coronabesmetting onder scholieren en gezinnen dat het RIVM gisteren is gestart, is pas over zes weken klaar. Het kabinet wil de resultaten van de studie gebruiken om te beslissen of de scholen weer open kunnen.

Hogeschool Windesheim besloot vandaag om de school tot 5 juni te sluiten. Tot die tijd worden de lessen online gegeven en waar mogelijk worden ook toetsen online afgenomen. De school wacht daarmee niet op een besluit van minister Arie Slob.

Gezin met dochtertje Sammie (1) uit Zwolle veilig terug van Bali

Het gezin uit Zwolle dat bang was om te stranden op Bali, is veilig teruggekeerd in Nederland. Nienke Siero (32), die op Bali op vakantie was met haar man Frank (31) en dochtertje Sammie (1): ,,We kregen na het artikel in jullie krant eindelijk iemand te pakken van KLM en ineens ging het snel. Zondagochtend kwamen we thuis.’’

Meer politie op straat in corona-epicentrum Hasselt

Hasselt is met vijf dodelijke slachtoffers hard getroffen door het coronavirus. Daarom worden extra agenten ingezet voor controles op straat. ,,De kans is groot dat onzorgvuldig gedrag grote gevolgen heeft voor andere mensen”, vertelt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.

Wijkcentrum omgetoverd tot huisartsenpost in Zutphen

Coronaklachten waar een arts naar moet kijken? Dan ga je in Zutphen, Warnsveld en Eefde niet meer naar de huisartsenpraktijk, maar naar wijkcentrum De Uitwijk in Zutphen. Dit centrum is omgetoverd tot een ‘coronapost’.

De verspreiding van corona stabiliseert momenteel

De maatregelen zoals geen handen meer geven en sluiting van de horeca lijken effect te hebben. De verspreiding van het coronavirus is de laatste weken langzaam maar zeker gestabiliseerd. Op dit moment is er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake meer van een ongecontroleerde uitbraak, aldus RIVM-directeur Van Dissel.

Lintjesregen gaat door, maar in aangepaste vorm

De jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag gaat wel door, maar in aangepaste vorm. Dat meldt de verantwoordelijke Kanselarij der Nederlandse Orden op de eigen site.

De burgemeesters zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de ongeveer 3000 mensen die worden gedecoreerd. Omdat de versierselen door de coronamaatregelen van het kabinet niet kunnen worden opgespeld, zal volgens de Kanselarij worden gezocht naar één later en landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, zoals andere jaren in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden.

Corona neemt zorginstelling Zozijn greep: één besmetting, negen verdenkingen

Het coronavirus heeft ook Zozijn in zijn greep. De oostelijke zorginstelling, met het hoofdkantoor in Wilp, kampt sinds de uitbraak begin deze maand met negen verdenkingen van coronabesmettingen bij cliënten. Eén medewerker van Zozijn is ook daadwerkelijk positief getest.

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles komen met Troost TV

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles proberen hun fans in deze lastige tijd wat troost te bieden door online terug te blikken op legendarische wedstrijden. PEC Zwolle zendt zondag via YouTube de bekerfinale van 2014 uit. De Zwollenaren gaven Ajax destijds een pak slaag, 5-1.