Corona-update | IC-personeel slaat alarm, rapper Snelle schudt jeugd wakker en Ommen rouwt om echtpaar

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: het verhaal van personeel op de Intersive Care dat personeel voor de Intensive Care zoekt, bekende Deventenaren die jeugd inspireren om binnen te blijven en een nieuwe coronavondst: de quarantainevan.

• In totaal zijn al 1487 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 148 mensen.

• Het aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 15.723.

• Er liggen nu 1.324 mensen met corona op de intensive care.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Volledig scherm Hans ter Haar, IC verpleegkundige en beademingsspecialist in Isala, maakt zich zorgen over het aantal collega's dat hem kan helpen. © Isala

Geen bedden of apparatuur maar handen tekort op IC’s Oost-Nederland

In navolging van het Deventer Ziekenhuis slaan ook medewerkers van andere ziekenhuizen alarm. Ook daar komt het personeel door het groeiende aantal besmettingen en opnames niet zozeer bedden, apparatuur of beschermingsmaterialen tekort, maar het ziet het aantal capabele collega’s niet meegroeien. Hans ter Haar, IC-verpleegkundige ziet de grenzen van de menskracht op zijn afdeling in zicht komen. ,,Waar tover je ineens het dubbele aantal ic-verpleegkundigen te voorschijn?”

Volledig scherm Renze Boersma tussen zijn caravans. © Foto Freddy Schinkel

De oplossing voor tierende partner of krijsende kinderen: de quarantainevan

Er was ook leuk coronanieuws uit Zwolle. Helemaal voor degenen die het leven in afzondering vanwege een tierende partner, krijsende kinderen of opdringerige buren hebben. Zij kunnen aan hen ontsnappen door een de quarantainevan te huren. Voor 25 euro per dag parkeert Renze Boersma één van zijn vele onbezette caravans voor uw deur. Geen overlast of ruimtegebrek meer. Het voornemen om zijn plan op 1 april te lanceren, liet hij varen. ,,Want dit is echt serieus.”

Columnist, voetballer en zangers helpen jonge Deventenaren aan bewustwording van richtlijnen

In Deventer sporen Rapper Snelle, zanger Rob Dekay, voetballer Sam Beukema en columnist Özcan Akyol jongere stadgenoten vanaf typische locaties in de stad in een fraaie compilatie aan de coronarichtlijnen te handhaven. In samenwerking met Rocket Boys en Raster Jongerenwerk en een aantal figurerende jongeren zette de gemeente de videocampagne #VoorWieDoeJijHet? op poten. De reden? ,,We willen nog meer bewustwording creëren. We merken dat jongeren op verschillende plekken nog steeds bij elkaar komen.”

‘Ik ben vandaag bezig aan mijn 37ste opeenvolgende werkdag’

Elders in Deventer draait Erick van Zijl, communicatiemedewerker in het ziekenhuis, overuren vanwege de strijd tegen het coronavirus. ,,Vrije dagen zijn er amper, ik ben vandaag (afgelopen woensdag) bezig aan mijn 37ste achtereenvolgende werkdag. We werken met een communicatieploeg van vijf personen en zijn continu bezig", zegt hij in Vitaal Belang, de rubriek waarin we mensen portretteren die veel offers maken om Nederland bovenop de crisis te helpen.

Volledig scherm Jos en Sam van Rooijen in hun tuin aan de Stationsweg, met de bloeiende blauwe regen. © Familie Van Rooijen

Echtpaar in Ommen overlijdt in paar dagen: ‘Het was net een Siamese tweeling’

Een hartverscheurend verhaal komt vandaag uit Ommen, waar voormalig ondernemer Sam van Rooijen op 93-jarige leeftijd overleed. Hij bezweek zaterdag aan de gevolgen van corona. Zijn tien jaar jongere en eerder besmette vrouw Jos leek weer op te krabbelen, totdat haar situatie maandagavond ineens verslechterde. De volgende dag stierf ook zij. Het paar wordt maandag gezamenlijk begraven op de Laarmanshoek in Ommen. ,,Het was net een Siamese tweeling. Ze blijven voor altijd bij elkaar: in Ommen, waar ze zestig jaar zo fijn hebben gewoond.”

Volledig scherm Anne Weggeman © Privéfoto

Drama Anne uit Diepenveen op cruiseschip duurt voort

Wat de reis van haar leven zou zijn, door in een half jaar tijd al varend de wereld rond te gaan, dreigt door het coronavirus een litteken in bestaan van Anne Weggeman uit Diepenveen te worden. ,,Ze is onzeker, verdrietig en angstig”, weet haar vader. Aan het drama van het 26-jarige bemanningslid van cruiseschip MS Zaandam komt maar geen eind. Even, aangemeerd in Fort Lauderdale, dacht ze terug te kunnen vliegen naar Nederland, maar acht uur later behoorde ze weer tot de 70 overgebleven opvarenden. Vader Arthur blijft mikken op een spoedige hereniging.

Apeldoornse agent over coronahoester: ‘Hetzelfde als iemand bedreigen met een neppistool’