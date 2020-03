Corona-update | Maatregelen verlengd tot eind april, boer ploegt hart voor zorg en dodental Heerde loopt rap op

VideoDe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april , dodental in Heerde loopt rap op en kinderburgemeester Rose van Steenwijkerland roept mensen op binnen te blijven.

• In totaal zijn tot dinsdag 14.00 uur 1039 mensen in Nederland overleden aan COVID-19

• Er zijn afgelopen etmaal 175 mensen gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van corona.

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712.

• Het totaal aantal positief geteste patiënten is met 884 gestegen naar 12.595.

Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

Het kabinet verlengt de coronamaatregelen die aanvankelijk tot 6 april golden nu tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat scholen, horeca, sportclubs zeker tot dan gesloten blijven. Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag.

Het kabinet beslist op 21 april of de maatregelen nog verder worden verlengd. Maar ook na 28 april gaat Nederland volgens de premier niet gelijk terug naar de normale situatie. ,,Dus maak nog geen plannen voor de meivakantie’', zei hij.

Dodental Heerde loopt op tot twintig: ‘Zwarte deken over gemeenschap’

Het dodental loopt in rap tempo op, volgens de laatste schattingen zijn inmiddels rond de twintig mensen in Heerde aan corona overleden. Wat precies de oorzaak is van de explosieve corona-uitbraak in zijn gemeente weet ook loco-burgemeester Jan Berkhoff niet. Wat hij wel weet is dat de grote verbondenheid in het dorp een grote rol speelt. ‘We betalen een zware tol voor het feit dat we zo’n hechte samenleving zijn.’

Ouders en scholen vrezen leerachterstanden nu scholen dicht blijven

Scholen en ouders vrezen voor leerachterstanden nu de scholen langer dicht blijven. Hoewel thuisonderwijs op de meeste plekken goed loopt, zijn achterstanden onvermijdelijk, denken de meeste schooldirecteuren.

Driekwart van de basisscholen is bang voor achterblijvende leerlingen, van de ouders vreest veertig procent voor de gevolgen voor hun kind op de lange termijn. Ouders vragen zich vooral af hoe achterstanden gesignaleerd en weer ingelopen moeten worden en hoe er beslist wordt over het volgende leerjaar.

Minister stelt opening Lelystad Airport opnieuw uit

De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld tot november 2021. Door de coronacrisis is er voorlopig helemaal geen regionale luchthaven nodig om vluchten van Schiphol over te nemen. Dat schrijft verkeersminister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. ,,Het is duidelijk dat de luchtvaart een van de sectoren is die direct grote gevolgen van de coronacrisis ondervindt. Lelystad Airport dient als overloopluchthaven van Schiphol. Maar gezien het voorgaande zal van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zijn.‘’

Deventer Ziekenhuis loopt tegen coronagrenzen aan

De opname van corona-patiënten op de intensive care loopt in Deventer tegen haar grenzen aan. Waar nu weer even wat lucht is met 15 bezette bedden op de ic, was het afgelopen weekeinde spannend toen 18 bedden door corona-patiënten bezet werden. Een negentiende coronazieke moest overgebracht worden naar Utrecht. ,,We hebben binnen de regio nu geregeld dat mensen naar Duitse ziekenhuizen overgebracht kunnen worden”, zegt ziekenhuisbestuurder Eric Kroon.

Hardenberg stapt op aandringen van verontruste bevolking toch tijdelijk van betaald parkeren af

De gemeente Hardenberg stapt tijdens de coronacrisis af van het betaald parkeren. Nadat ondernemers hun onvrede per brief aan de gemeente uitten en na een bestuurlijk overleg op dinsdag gaan de slagbomen omhoog en worden parkeerautomaten afgeschermd.

Oproep van Rose, de kinderburgemeester in Steenwijkerland: ‘Blijf binnen!’

,,Blijf zoveel mogelijk binnen, en ga zeker niet buiten spelen in grote groepen’’. Die oproep doet kinderburgemeester Rose Mondria van de gemeente Steenwijkerland in een videoboodschap aan de kinderen en ouders in haar gemeente. Rose nam de videoboodschap op met burgemeester Rob Bats. ,,Als je je goed aan de regels houdt, is de periode van het coronavirus hopelijk snel weer voorbij’’, aldus de kinderburgemeester in de boodschap aan haar leeftijdsgenoten. ,,Dan kunnen we snel weer sporten, naar school en op bezoek bij opa en oma.’’

