Corona-update: Nederland hamstert volop en de roep om scholen te sluiten neemt toe

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: tien mensen overleden aan corona; aantal besmettingen neemt toe; Nederland hamstert

Voor alle laatste regionale ontwikkelingen zie ook ons liveblog.

Het coronavirus in Nederland op vrijdag 13 maart: - Het aantal besmettingen stijgt met 190 naar 804 in Nederland. 10 Nederlandse patiënten zijn overleden. - Het is hamsteren in de supermarkten. Volstrekt onnodig, zeggen overheden. En waarom wil iedereen opeens wc-papier? - Scholen worstelen met corona: het bestuur, medewerkers en docenten van Hogeschool Saxion in Deventer zijn druk doende met het treffen van noodmaatregelen. Studente Femke Koeleman kijkt met enige spanning uit naar de maanden die gaan komen. ,,Ik moet dit jaar nog afstuderen. Het is te hopen dat dit gaat lukken.’’ - Nederland stelt per direct een inreisverbod in voor mensen uit China, Zuid-Korea, Italië en Iran.

Hoe het gevoel van ‘ach, het is maar een griepje’ definitief is verdwenen

Lege straten, verlaten perrons, veel mensen die thuiswerken en hogescholen waar je een speld kunt horen vallen. De coronacrisis heeft het openbare leven in deze regio grotendeels tot stilstand gebracht. De oosterling is doorgaans nuchter, maakt zich niet zo snel druk. Toen het coronavirus afgelopen week op steeds meer plekken in Oost-Nederland opdook, bleven de mensen rustig. Het normale leven ging door, alsof er niets aan de hand was. Die tijd is voorbij.

Meer dan 800 besmettingen en tien doden in Nederland

Het corona-virus blijft zich verspreiden in Nederland. Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen naar 804, zo meldt het RIVM vrijdagmiddag. Dat is een stijging van 190 vastgestelde besmettingen op één dag. Niet eerder was dat aantal zo hoog.

Ook zijn inmiddels tien patiënten overleden aan het virus. Donderdag waren dat er nog vijf. In alle gevallen ging het om mensen met gezondheidsproblemen, aldus het RIVM.

Het is hamsteren in de supermarkten

De verregaande maatregelen die de regering afgelopen donderdag aankondigde, is bij de mensen niet in de koude kleren gaan zitten. Op diverse plekken in Gelderland, Overijssel en Flevoland is een ware run op supermarkten ontstaan. Vooral in trek zijn diepvriesmaaltijden, rijst, pasta en wc-papier.

Dat hamsteren is idioot en volstrekt overbodig, waarschuwen overheden en supermarkten zelf. Ze verwachten voorlopig geen tekorten, hooguit voor producten uit Italië en China.

Volledig scherm Hamsteren in de Albert Heijn © DPG

Scholen: openblijven of deuren sluiten?

Het besluit van het kabinet om basisscholen voorlopig open te houden is niet overal goed gevallen. Dat bewijst een boze ‘brief’ op Facebook van kleuterjuf Ellen van Pernis (35) uit Eefde. Haar bericht gaat viraal en is al ruim 11 duizend keer gedeeld. Volgens juf Ellen is het onmogelijk om de scholen open te houden, zonder risico op besmetting te lopen.

Volledig scherm Bericht Facebook © DG

Nederland komt met inreisverbod voor risicogebieden

Nederland weert twee weken lang vluchten uit China, Iran, Italië, Zuid-Korea en Hong-Kong vanwege het corona-virus. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De regeling geldt in ieder geval voor twee weken en gaat vrijdagavond om 18.00 uur in. Vluchten die op dat moment al in de lucht zijn worden nog binnengehaald in Nederland, maar reizigers die om 18.00 uur nog op een buitenlands vliegveld staan, kunnen niet meer vertrekken.

Volledig scherm Reizigers op Schiphol © Getty Images

Familie gedetineerden niet meer welkom in gevangenissen Zutphen en Zwolle

Gevangenissen in Nederland nemen maatregelen tegen het coronavirus. Bezoek is vanaf morgen (zaterdag) niet meer welkom in de huizen van bewaring, met in deze regio de gevangenissen in Zwolle en Zutphen. Ook de verloven van gedetineerden zijn ingetrokken.

En betaalde seks in coronatijd... dat gebeurt steeds minder