Corona-update | Nu 136 dodelijke slachtoffers, grote zorgen in de wijkverpleging en goed nieuws voor echtpaar uit Urk

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: goed nieuws over ziek echtpaar uit Urk, virus in appartementencomplex Kampen en uitgestorven binnensteden.

Het coronavirus in Nederland en de regio op zaterdag 21 maart:

• In totaal zijn er nu 3631 positief geteste personen in Nederland en zijn er 136 dodelijke slachtoffers te betreuren.

• Ten opzichte van gisteren valt de stijging van het aantal patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis op. Dat aantal steeg met meer dan 200 in de afgelopen 24 uur.

• Vier mensen zijn de afgelopen dagen in het Isala-ziekenhuis in Zwolle overleden.

Wijkverpleegster met vuurwerkbril naar corona-gevallen

Met vuurwerkbril en hergebruikt mondkapje zet wijkverpleegkundige Corrine Kroese uit Beekbergen alles op alles om de kwetsbare ouderen thuis te helpen. Kroese maakt zich grote zorgen nu het materiaal opraakt en het aantal verdachte corona-gevallen in de thuiszorg toeneemt. ,,Je laat deze mensen niet aan hun lot over.”

Ziek echtpaar uit Urk ontslagen uit ziekenhuis Tenerife

Aan een paar dagen vol angst en spanning komt voor Stefan Meun uit Urk bijna een einde. Zijn ouders Rikus (55) en Jannet (52) lagen de afgelopen dagen, waarschijnlijk geveld door het coronavirus, met ernstige gezondheidsklachten in een ziekenhuis op Terenife. Vandaag had Stefan goed nieuws.

Een van onze weekendverhalen die je niet mag missen! Galerijflat Parkzicht in Deventer is typisch zo'n complex waarbij iedereen hutjemutje woont. Hoe gaan de flatbewoners om met het binnenblijven? Hoe doe je dat, als je zó dicht op elkaar leeft? Onze verslaggeefster Phaedra Werkhoven ging middag op pad in de flat, op gepaste afstand uiteraard. ,,Mensen drukken met een stokje het liftknopje in.'' Lees hier haar verhaal.

Virus in appartementencomplex Kampen

In appartementencomplex Ignis in Kampen is een bewoner besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een A4'tje aan de gemeenschappelijke voordeur van het complex. De lift is ‘een tricky moment’, vertelt de voorzitter van de bewonersvereniging in dit verhaal.

Coronapatiënten van Brabant naar Oost-Nederland

De capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen, waaronder de intensive care, is de komende week onvoldoende. Door die overbelasting zullen zo’n 500 a 700 coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant moeten worden gebracht, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Vandaag zijn al circa 60 patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht, waaronder vier naar het Deventer Ziekenhuis. Isala in Zwolle neemt in ieder geval coronapatiënten van een buddy-ziekenhuis in Den Bosch over.

Spooksteden door coronacrisis

Uitgestorven is het niet, maar voor een zonnige zaterdag is het stil in de Zwolse binnenstad. Het overgrote deel van de winkels heeft de deur op slot. Winkeliers die nog wel open zijn, weten niet hoe lang ze dat nog volhouden. Bekijk de video:

Broodnodige beademingsapparatuur opgeknapt in Apeldoorn

De mensen in de zorg geven alles in de strijd tegen het coronavirus. Maar zonder de juiste apparatuur is het lastig een vuist te maken. In Apeldoorn knappe handige mannen overbodige beademingsapparatuur, eerder afgestaan door ziekenhuizen, op. Waar de machines normaal naar ontwikkelingslanden gaan krijgen ze nu in Nederland een tweede leven. Lees hier hier er alles over.

Verslaggevers worden bezorgers

Wie denkt dat de journalisten van de Stentor deze dagen alleen vanaf de eigen zolderkamer het nieuws volgen heeft het mis. Natuurlijk houden we ons aan alle richtlijnen van het RIVM. We vinden echter niet alleen het maken van nieuws belangrijk, het is ook van belang dat zoveel mogelijk mensen onze verhalen lezen. In deze tijd komen de krantenbezorgers soms handen tekort en dus stonden er gisteren journalisten klaar om het zorgvuldig gevulde papier bij de abonnees te brengen. Bekijk hier hoe dat ging:

En tot slot... het komt goed!

Soms zie je op social media een bericht voorbij komen dat het leven meteen iets zonniger kleurt. Frank van der Meulen zette zojuist onderstaand bericht op Facebook. De man met het bord staat (of stond?) bij Bastion Hotel Apeldoorn, op de kruising van de Loolaan en Zwolseweg.