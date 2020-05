Corona-update | Plas-stoplicht op de camping en raadslid noemt boetes ‘achterlijke handhaving’

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: een stoplicht voor het toiletgebouw op camping de Pampel in Hoenderloo, onrust in Genemuiden en Batavia Stad komt weer op gang.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 52 covid-19-gerelateerde sterfgevallen. Het totaal aantal overlijdens van positief geteste coronapatiënten staat in Nederland nu op 5.562. • De afgelopen dag zijn 52 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 17 meer dan een dag eerder. In totaal zijn 11.430 mensen opgenomen (geweest). • 227 nieuwe gevallen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus, dat zijn er 31 meer dan gisteren. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland komt op 43.211. • Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald naar 432, van wie 10 in ziekenhuizen in Duitsland. Dat zijn 31 mensen minder dan dinsdag.

Buurtbussen gaan na 1 juni nog niet rijden: ‘twee keer zoveel bussen nodig’

De vrijwilligers willen wel, maar toch gaan de buurtbussen niet rijden vanaf 1 juni. De reden: door de 1,5 meterregel mogen er veel te weinig mensen in de bus. ,,Om dit te kunnen uitvoeren, hebben we twee keer zoveel bussen en chauffeurs nodig. Die zijn er niet.”

Campingeigenaren bedenken wc-stoplicht om toch open te kunnen

De toiletgebouwen op campings mogen nog niet open, maar bij camping de Pampel in Hoenderloo hebben ze nu een oplossing bedacht. Bij de ingang van het toilet stata een stoplicht. Gaat er iemand het toilet in, dan springt het stoplicht op rood. Eigenaren Harry, Arno en Bart Uithol hopen hiermee de overheid ervan te overtuigen dat hun campings per 1 juni al open kunnen.

Raadslid vindt coronaboetes 'bankmakerij’ en ‘achterlijke handhaving’

Het Zutphense VVD-raadslid Gijs Peteroff is de coronabekeuringen zat. Op social media deelde hij zijn onvrede en beticht de overheid ervan in te zetten op ‘bangmakerij’ en ‘achterlijke handhaving van regels die je vrijheid inperken’. Hoewel hij het in Zutphen nog niet heeft meegemaakt, ziet hij het wel op filmpjes op YouTube.

Restaurant sluit definitief de deuren door coronacrisis

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat restaurant De Herberg in Elburg sinds vrijdag de deuren moet sluiten. Eigenaar Peter Admiraal heeft het faillissement aangevraagd. De curator denkt dat Admiraal na mei niet de het enige horecabedrijf is dat het ophoudt.

Batavia Stad komt na rustige weken weer op gang

Nog nooit was het zo rustig in Batavia Stad in Lelystad. Op het dieptepunt van de coronacrisis waren er minder dan 10 van de ruim 130 winkels geopend in Batavia Stad, zegt directeur Scott Otte. Inmiddels zijn de meeste winkels weer geopend.

Onrust in Genemuiden: familie coronapatiënt gaat naar buiten

In Genemuiden is onder inwoners boos gereageerd omdat gezinsleden van een coronapatiënt de straat op gingen. ,,Sommigen denken dat God hen voor alles beschermt en dat ze niet ziek kunnen worden. Maar dat heb ik eigenlijk niet gezegd hoor”, aldus een inwoner.

Biebboeken in quarantaine: ‘Dan is het virus doder dan dood’