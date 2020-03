Corona-update | Recordomzet door hamsteren, Zwolse kleuter besmet en veel mensen geloven in de aanpak van Rutte

Het coronavirus in Nederland en de regio op maandag 16 maart:

• Nederland telt nu in totaal 1.705 bevestigde besmettingen. Bekijk hier de kaart.

• In de afgelopen 24 uur zijn er 19 patiënten overleden, waaronder de eerste patiënt in Overijssel. Het gaat om een 81-jarige vrouw uit Bathmen.

• In Zutphen is het eerste coronaslachtoffer vastgesteld. In Hardenberg staat de teller nog steeds op 0.

• In de regio IJsselland zijn er de afgelopen 24 uur zes nieuwe mensen besmet.