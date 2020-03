Corona-update | Vuurwerkbrillen voor Isala en stiefdochter van overleden barman uit Deventer doet emotionele oproep

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: boetes voor mensen die regels overtreden, Isala zamelt vuurwerkbrillen in en de stiefdochter van de aan corona overleden barman uit Deventer doet een oproep.

De feiten op een rijtje: •In totaal zijn tot donderdag 14.00 uur 434 mensen in Nederland overleden aan COVID-19

• Er zijn afgelopen etmaal 78 mensen gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van corona

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 (+315)



Boetes voor mensen die zich niet aan regels houden

Mensen die zich niet aan de regel van anderhalf meter afstand houden, kunnen daarvoor een boete verwachten die kan oplopen tot 400 euro per persoon. Ook gaan gemeenten controleren of mensen huisfeestjes houden, hebben de 25 veiligheidsregio's in Nederland afgesproken.

Volledig scherm Henk Bulo is op zeventigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. © Esther Nauta

Emotionele oproep van stiefdochter van coronadode

Deventenaar Henk Bulo (70) overleed gisteravond aan de gevolgen van het coronavirus. Bulo gold voor velen als een icoon uit de Deventer horeca, op sociale media wordt volop gerouwd om het overlijden van de aimabele Deventenaar. Zijn stiefdochter doet daarom een oproep: ,,Gebruik je gezonde verstand en blijf thuis. Ik gun het niemand om op deze gruwelijke manier te een dierbare te verliezen.”

Scholen worstelen met toename noodopvang

Basisscholen in deze regio worstelen met de noodopvang van kinderen vanwege de coronacrisis. Zij vrezen dat de opvang in deze vorm niet lang is vol te houden. Het aantal op te vangen kinderen neemt toe terwijl alternatieven zoals buren, opa’s en oma’s uitgeput raken.

Volledig scherm Miranda Soetevent zamelt brillen in voor Isala. © Frank Uijlenbroek

Vuurwerkbrillen voor Isala

Lever je vuurwerkbril in voor ziekenhuis Isala. Het klinkt eenvoudig, maar de brillen kunnen mensenlevens redden en zijn vanwege de dreigende tekorten aan beschermende middelen hard nodig. In de hele regio staan inmiddels inleverpunten bij particulieren en dat heeft ervoor gezorgd dat er al 2.500 brillen zijn ingezameld. Ook je steentje bijdragen? Kijk hier waar je de brillen in kunt leveren.

Berenjacht op de Veluwe

Geef kinderen een leuk spel, zonder de coronaregels geweld aan te doen. Dat is gelukt met Berenjacht. In tienduizenden huizen in Nederland zijn beertjes voor het raam gezet. Ook lokaal is dit initiatief opgepakt. Zo zijn er onder andere beren te vinden in 't Harde, Epe en Harderwijk.

Volledig scherm Liam en Fleur hebben er weer een. Overal in NL verschijnen speelgoedberen achter de huiskamerramen. Een initiatief om jonge kinderen de mogelijkheid te geven buiten tijdens een wandelingetje in de eigen wijk zich te vermaken. © Henri van der Beek

Kamperen op Veluwe en in Achterhoek voorlopig nauwelijks toegestaan

Van plan om je in deze tijd terug te trekken middenin de natuur op de Veluwe of in de Achterhoek? Helaas.. Campings en recreatieparken op de Veluwe en in de Achterhoek zitten namelijk de komende weken nagenoeg op slot. Zodra er sprake is van gedeelde toiletten of andere gezamenlijke voorzieningen is verblijf verboden, in elk geval tot en met 6 april.

Volledig scherm De muzikanten Sander en Arnout Brinks (Tangarine) hebben een lied gemaakt over corona, dat goed werd ontvangen op de landelijke radio. © Frans Paalman

Opbeurende muziek