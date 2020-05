Corona-update | Woede bij sportschooleigenaren en in dit verpleeghuis mogen bewoners weer bezoek ontvangen

VIDEODe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: Woede bij sportschooleigenaren, uit eten in je auto in Meppel en goed nieuws voor bewoners verpleeghuis in Vorden.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 71 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.359. • In een dag tijd werden 35 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.227 mensen opgenomen (geweest). • 319 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 42.093 • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 564. Dat zijn er 20 minder dan gisteren.

Sportscholen en klimhallen in één rijtje met de hoeren?

Woest was Danny Ten Tije woensdagavond na de persconferentie van premier Rutte. Als sportschoolhouder werd de Apeldoorner in de uitgestippelde coronaroute over één kam geschoren met vrouwen van lichte zeden. Maar inmiddels ziet de Apeldoorner weer een uitweg.

Ook de eigenaren van klimhallen in Zwolle zijn hier verbijsterd over. ,,Het beleid is niet meer te volgen.’’

Sportschooleigenaar Danny ten Tije.

Bewoners van verzorgingshuis in Vorden mogen weer bezoek ontvangen

Goed nieuws voor mensen die in verpleeghuis De Lindenhof in Vorden wonen: het verpleeghuis is een van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar vanaf maandag onder strikte voorwaarden weer bezoek is toegestaan.

De proef moet voor het verpleeghuis een opstap zijn naar een ‘normale’ situatie. ,,Dit is een eerste hoopvolle stap, maar brengt tegelijkertijd natuurlijk veel verantwoordelijkheid met zich mee”, stelt woordvoerder Arend Pleysier.

Zin om nu al uit eten te gaan? In Meppel kun je dit weekend vanuit je auto de lekkerste gerechten bestellen

Vanuit je auto je eten bestellen en toekijken hoe het voor je klaar wordt gemaakt? In Meppel kan het de komende weekenden. Restaurants uit Meppel bieden allemaal twee verschillende voor- en twee verschillende hoofdgerechten aan voor respectievelijk 7,50 en 15 euro. Ook zijn er kindermenu's en desserts verkrijgbaar.

Bij de horeca drive-in in Meppel kun je zien hoe je eten wordt bereid.

GGD IJsselland is klaar om tweehonderd coronatesten per dag af te nemen

Nu steeds meer mensen met klachten in aanmerking komen voor een coronatest, heeft de GGD IJsselland haar capaciteit flink verhoogd. Hiervoor heeft de gezondheidsdienst het aantal medewerkers verzesvoudigd van 15 naar 90. Volgens de GGD kan de testcapaciteit door de groei van het aantal medewerkers uitgebreid worden van de huidige 50 per dag naar 150 tot 200 testen per dag.

Kapperszaak in Deventer dreigt na 80 jaar failliet te gaan door corona