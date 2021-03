Corona veranderde ook ziekenhuiszorg ná de dood: ‘Geen plek meer in de koeling, dat was mijn schrikbeeld’

Zo ver is het gelukkig niet gekomen, maar corona had en heeft ook op de afdeling ‘zorg na de dood‘ in het Zwolse ziekenhuis een grote impact. Al het extra werk, dat was eigenlijk het ergste niet. Het was vooral het gevoel dat ze nabestaanden veel minder de warmte en aandacht kunnen geven op een heel belangrijk moment: de eerste aanblik van hun opgebaarde dierbare. ,,Nog steeds zijn er beperkingen in het aantal nabestaanden dat we kunnen ontvangen. Maar we benaderen het altijd vanuit menselijk oogpunt. De regel is twee bezoekers, maar als er een vader met twee kinderen komt, laten we echt niet één buiten staan.”