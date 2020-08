Corona verjaagt kermis uit krappe binnenstad, is dit de toekomst?

Medicijn uit bloedplas­ma van ex-coronapa­tiën­ten moet kwetsbare mensen beschermen tegen het virus

6:15 Ex-coronapatiënten in deze regio doneren massaal plasma bij de bloedbank in Zwolle. Sanquin haalt de antistoffen eruit en maakt er een geneesmiddel van. Kwetsbare mensen krijgen dit medicijn in het najaar om ze te beschermen tegen een coronabesmetting. ,,Ik weet wat corona is, dat gun ik niemand.”