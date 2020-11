Corona zorgt voor stormloop op piercings en tattoos: ‘Mensen moeten toch ergens hun geld aan uitgeven’

Poppodium Hedon verder zonder directeur

23 november Er komt geen opvolger voor Anne Riemersma, de laatste directeur van poppodium Hedon in Zwolle. Hij verliet de organisatie per 1 juli. Sindsdien is de Zwolse poptempel directeurloos. Dat betekent echter niet dat Hedon naarstig opzoek is naar een vervanger. Sterker nog: het poppodium kondigt vandaag aan verder te gaan zonder directeur.