Coronacrisis heeft ziekenhuiszorg veranderd; beeldbellen met arts blijft in toekomst

Hilly redde zijn leven tijdens het Bevrij­dings­fes­ti­val en dat is Zwolse veteraan Ruud na vijf jaar nog niet vergeten

9:00 Daar gaat de bel bij Hilly Witte in Rouveen. En staat ze ineens met een bos bloemen in de hand met een mooie brief erbij. Bezorgd namens de man die ze vijf jaar geleden op bevrijdingsdag in park De Wezenlanden in Zwolle reanimeerde. Waarom is dit ‘lustrum’ zo belangrijk voor hem?