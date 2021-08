CORONAKAART | Voorzichtige daling nieuwe besmettingen in de regio, 2 gemeenten terug bij af

Kleine stijging

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 217 nieuwe coronagevallen, dat er zijn zeven minder dan de 224 van gisteren. Flevoland zag de grootste daling, daar werden vandaag 77 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 100. IJsselland (61 tegen 51) en Noord- en Oost-Gelderland (77 tegen 73) beleefden een kleine stijging.

In een groot aantal gemeenten werden de afgelopen 24 uur helemaal geen besmettingen gemeld. Dat daar niet altijd conclusies aan verbonden kunnen worden, bewijzen Zwartewaterland en Hattem. Gisteren stond de coronateller in deze plaatsen nog op nul, terwijl ze vandaag de uitschieters zijn, met 35,3 en 32,3 positieve tetst per 100.000 inwoners. Dat past dan wel weer in het beeld van de afgelopen week, toen in beide gemeenten relatief veel nieuwe besmettingen werden gemeld.