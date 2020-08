Coronamaatregelen kunnen drukte op scholierenlijn naar Deltion in Zwolle niet voorkomen: ‘Ze willen toch als eerste in de bus zitten’

Zwolse voetbal­clubs beteugelen coronage­vaar op hun eigen manier: ‘We willen geen uitbraak of nieuwe sluiting’

29 augustus Wel of geen spatschermen, bezoekers registreren of niet en wat als het iets te gezellig wordt in de kantine? Met de start van het bekerprogramma is vandaag het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Een seizoen als nooit tevoren, met dank aan corona. Zijn de Zwolse amateurverenigingen er klaar voor?