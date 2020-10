CoronaMelder-app in testfase gebruikt bij 86 met corona besmette personen in Overijssel

86 positief geteste mensen in Overijssel hebben bij een test van de CoronaMelder-app de code gedeeld. Dat is gebeurd in aanloop naar de landelijke invoering van de app die morgen (zaterdag 10 oktober) start.

GGD IJsselland en GGD Twente hebben vanaf 17 augustus samengewerkt bij het uittesten van de app in deze provincie. In die periode hebben 86 positief geteste mensen de code gedeeld met mensen met hun in contact zijn geweest.

Kans op verdere verspreiding beperkt

,,Mensen die langer dan een kwartier dichtbij een persoon in de buurt zijn geweest die later het coronavirus blijkt te hebben, krijgen op deze manier snel een bericht. Wij constateren dat het een goede aanvulling is bij het bron- en contactonderzoek’’, zegt Margreet Algera, strategisch manager bij GGD IJsselland in een persbericht.

Met de CoronaMelder-app worden ook mensen bereikt die een besmet persoon niet kent of zich niet herinnert. Doordat al die mensen zich eerder kunnen laten testen, wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.

Ellen Neelen, medewerker bron- en contactonderzoek van de GGD, merkt dat mensen die de app op hun telefoon hebben geïnstalleerd hier graag aan meewerken. ,,Alle personen die ik heb gesproken, stelden geen verdere vragen.” De GGD controleert een sleutelcode uit de app van de besmette persoon, zodat zeker is dat alleen mensen die echt besmet zijn meldingen kunnen versturen. Die melding gaat dan naar alle telefoons die de voorgaande 14 dagen langer dan een kwartier in de buurt van die van de besmette persoon zijn geweest.

Vrijwillig

Het gebruik van de CoronaMelder-app is vrijwillig. Krijg je een melding, dan lees je in de app wat je moet doen en of je je kunt laten testen. De app werkt met bluetooth, niet met locatiegegevens, en weet niet wie of waar je bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom blijft het belangrijk 1,5 meter afstand te houden en veelvuldig je handen te wassen.

,,Nu het aantal besmettingen in rap tempo oploopt, ook in de zorgsector, is het nog belangrijker je aan de basisregels te houden en snel te handelen om het virus in te dammen. De CoronaMelder-app helpt daarbij’’, voegt Algera toe.