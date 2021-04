Coronateller eindelijk op nul in verpleeghuizen IJsselland: ‘Maar nog te vroeg voor met z’n allen naar de bingo’

Parkeerbe­leid is coffeeshop Zwolle een doorn in het oog: ‘Eén lijn trekken’

13 april Coffeeshop De Rode Leeuw in hartje Zwolle opende onlangs de deuren. Vooraf was er onrust over foutparkerende klanten. Terecht, zegt de uitbater. ,,Er is een parkeerprobleem. Maar dat was er al.’’ Hij weigert foutparkeerders te helpen en hoopt dat andere winkeliers in de omgeving dat beleid volgen. ,,Dan is het voor iedereen duidelijk.’’