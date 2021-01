Coronavaccin komt aan bij Isala ziekenhuis in Zwolle: inenten zorgpersoneel begint

Lichte daling aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen nog geen reden tot juichen

1 januari Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in deze regio is de afgelopen twee dagen licht gedaald. De druk op het personeel is echter nog steeds groot en de daling is nog geen enkele reden tot optimisme. ,,Hier zijn nog lang geen conclusies aan te verbinden.”