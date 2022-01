Coronaversoepelingen blijken onvoldoende, weer geen carnaval in Zwolle: ‘Enorme klap’

Het carnaval in Zwolle gaat dit jaar niet door. Vanwege de coronaregels die nog gelden is het volgens de organisatoren niet mogelijk om het feest in Sassendonk te vieren, ook niet met de versoepelingen die gisteren werden aangekondigd. Een verplaatsing naar later dit jaar is ook geen optie.