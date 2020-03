Coronavirus geconstateerd bij medewerker Isala Ziekenhuis in Zwolle

Collega's niet besmet

Het betreft een medewerker van de polikliniek Dermatologie. Die polikliniek is niet in het hoofdgebouw, maar in een bijgebouw van Isala Zwolle gevestigd. Isala zegt onmiddellijk na de testuitslag een contactonderzoek in het ziekenhuis te hebben uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de medewerker geen patiënten, bezoekers of collega’s in Isala heeft besmet.

Geen link andere gevallen

Er is volgens Isala geen link tussen deze persoon en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De persoon is niet in een risicogebied geweest. De persoon zit in thuisisolatie. GGD IJsselland brengt in kaart met wie deze persoon buiten het ziekenhuis contact heeft gehad; die mensen worden 14 dagen in de gatren gehouden. Brononderzoek moet nog uitwijzen waar de patiënt besmet is. GGD en ziekenhuis werken hierin nauw samen. Het is onduidelijk of de medewerker ook daadwerkelijk ziek is geworden.