‘Crazy Keeper’ Danique en collega’s doen ‘korte kermis’ in Zwolle: ‘Soms sta je ook ergens te lang’

Deze buurt in Zwolle is volgens de cijfers arm: ‘Met een uitkering heb je geen armoede hoor’

In de Indische buurt in Zwolle leven veel mensen in armoede. Het is een wijk die van oudsher bekendstaat als arme wijk. Hoe gaat het hier met de bewoners, als het met iedereen in Nederland financieel slechter gaat door stijgende prijzen? We gaan er meerdere keren heen om met ze te praten.