Creatief talent overspoelt Zwolse binnenstad tijdens festival Proto

videoDe bezoeker van de Zwolse binnenstad kan er de komende dagen bijna niet omheen. Honderden studenten van de vele creatieve opleidingen in de stad laten op vijftien plekken hun eindwerk zien. In de Grote Kerk, in de Fundatie en het oude politiebureau maar ook op straat met modeshows, muziek en uitstallingen in glazen containers.

Het is de tweede keer dat de zes mbo- en hbo-instellingen die creatieve opleidingen in huis hebben samen naar buiten treden onder de paraplu van het festival Proto .

,,Creatieve opleidingen hebben iets op te leveren aan het eind van hun studietijd", zegt bestuurder Coby Zandbergen van vakschool Cibap. ,,In het hbo was het al gebruikelijk om het eindresultaat te tonen aan de buitenwereld, om als het ware te verantwoorden wat je gedaan hebt en hoe je aan de samenleving kunt bijdragen met je werk. Ook in het mbo gebeurt dat nu steeds meer."

Bezoekers kunnen op allerlei locaties het werk bekijken en een toelichting krijgen van de makers. Maar ook zijn er verrassingsoptredens, lezingen en workshops. ,,Dit is het moment voor de studenten om zich te presenteren en contacten te leggen in de creatieve industrie, die in Zwolle nog steeds groeit. Het zou fijn zijn als we deze studenten voor de regio kunnen behouden", zegt Zandbergen. Daarom zijn er ook bijeenkomsten met ondernemers in de creatieve sector en met Zwolse binnenstadsondernemers. ,,Maar ook de ontmoeting met de onverwachte bezoeker is spannend.”

Proto duurt van 28 juni tot en met 7 juli. Ook de Zwolse kunstenaarsclub BZK haakt aan met een expositie. Een overzicht van alle locaties, openingstijden en een blokkenschema met alle activiteiten is hier te vinden.

Onderdeel van Proto zijn de ArtEZ Finals in de Grote Kerk, waar net afgestudeerden van deze kunstacademie hun eindwerk laten zien. We spraken met twee van hen. Lees en bekijk hieronder wat ze te vertellen hebben over hun kunstwerken:

‘Ik wil de problemen van deze tijd belichten‘

Koen van Zwol (22) uit Nunspeet

Afgestudeerd aan opleiding docent beeldende kunst bij ArtEZ

Volledig scherm Koen van Zwol. © Frans Paalman

,,Mijn afstudeerwerk bestaat uit 34 keramische objecten, waar je van kunt eten. En nee, ze lijken totaal niet op gewone borden die je gebruikt om je avondeten naar binnen te schuiven. Ik zocht naar een vorm waarbij je meer aandacht hebt voor het eetritueel. Zodat je met meer rust en respect voedsel tot je neemt. Dit zijn relatief grote objecten die maar een kleine hoeveelheid voedsel kunnen bevatten. Daarmee zet ik eigenlijk het voedsel op een voetstuk. Er speelt natuurlijk van alles rond voeding op dit moment, vooral als het gaat om gezondheid en de milieubelasting. Als we meer nadenken wat eten voor ons betekent kunnen we die problemen hopelijk beter het hoofd bieden. Ik hoop dat mijn objecten daar aan kunnen bijdragen.

Ja, het is spannend om mee te doen aan deze expositie. Dit is het moment waarop je de buitenwereld je werk laat zien. Op verschillende momenten zal ik bezoekers iets serveren vanaf mijn objecten, dat ze kunnen opeten met bestek dat ik ook zelf heb ontworpen.

Ik ga nu eerst een vervolgopleiding doen om mezelf theoretisch nog verder te ontwikkelen. Daarna wil ik graag kunsteducatieve projecten starten. Ik denk dat er wel vraag is naar kunstenaars die de problemen van deze tijd net even op een andere manier belichten ons daarover laten nadenken.”

Koens werk van nog iets dichterbij bekijken? Dat kan hier:

‘Ik wil mensen blij maken met mijn werk‘

Joris Moore (22) uit Nijmegen

Afgestudeerd aan de opleiding Illustration Design bij ArtEZ

Volledig scherm Joris Moore. © Frans Paalman

‘Posters en collages maken, daar ben ik dol op. Kleuren bij elkaar zoeken, letters uitknippen... en dan net zo lang schuiven totdat het goed is. Het is net alsof je met een grote puzzel bezig bent. Als het eindresultaat goed is scan ik het in en doe ik digitaal de nabewerking. Hier en daar de kleuren wat ophalen bijvoorbeeld. Voor verschillende poppodia heb al posters gemaakt. Vaak komt je werk op internet, maar het is ook geweldig als het in de stad opgehangen wordt en dat je dan langs je eigen werk fietst. Maar tijdens mijn opleiding raakte ik ook geïnteresseerd in schilderen en dat doe ik nu ook heel graag.

In de Grote Kerk laat ik een deel van mijn afstudeerwerk zien: grote schilderijen en een aantal collages. Dit is het moment om je werk aan het publiek te presenteren, dus dat is zeker belangrijk. Ik heb ook een aantal galeriehouders uitgenodigd. Van één heb ik de toezegging dat ze komen.

Inspiratie vind ik overal, bijvoorbeeld in verpakkingen van producten in de supermarkt. Met mijn werk probeer ik mensen blij te maken. Er zit geen diepere maatschappelijke bedoeling achter,. Maar ik vind het wel leuk als mensen er een boodschap in zien, ook al heb ik die er niet in gestopt.

Ik wil nu kijken of ik een vervolgopleiding kan doen om me verder in het schilderen te bekwamen. En uiteindelijk hoop ik me voor een deel als vrij kunstenaar te vestigen, en deels in opdracht te kunnen werken."