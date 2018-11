Creatieve scholen willen graag verhuizen naar Zwolse spoorzone

In het immense gebouw zitten al (creatieve) ondernemingen en start-ups. In de rest van het complex zouden Cibap en ArtEZ zich kunnen vestigen, met gedeelde werkplaatsen. Bestuurder Coby Zandbergen van het Cibap ziet dat wel voor zich. Haar school zit nu prima aan de Nijverheidstraat en opende daar vorig jaar zelfs nog een nieuwe creatieve werkplaats. ,,Maar een verhuizing naar dit gebied waar zo veel gebeurt en die zo dicht bij het station ligt, is wel een kans om de creatieve sector een boost te geven. Het is een droom, een ambitie. Het is niet gezegd dat het gebeurt maar nu de kans zich voordoet moeten we er zeker naar kijken.’’

Optredens

Directeur Art&Design van ArtEZ Wilhelm Weitkamp zegt ook dat een verhuizing naar de spoorzone interessant is. Maar dan uit andere overwegingen. ArtEZ zit nu op twee plekken en wil graag naar één locatie voor de hele school. De conservatoriumlocatie aan de stadsmuur heeft veel achterstallig onderhoud en mist een goede zaal voor optredens. En het oude ziekenhuis aan de Rhijnvis Feithlaan is qua gebouw in orde maar ligt te geïsoleerd om makkelijk aan te sluiten op de creatieve industrie in Zwolle. ,,We hebben al diverse keren met de gemeente gesproken over de spoorzone. Het is een gebied waar meer bedrijvigheid is en waar oud-studenten start-ups beginnen. Daar samenwerken met het Cibap en hogeschool Windesheim zou heel interessant zijn.’’ Maar, zegt Weitkamp, het is een lange termijnplan en het oude postsorteercentrum heeft niet de eerste voorkeur.