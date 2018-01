Creating Balance Zwolle wil deel hoge zorgwinst afstaan

Zorgbedrijf Creating Balance BV in Zwolle is bereid om een deel van de winst te investeren in innovaties in de zorg. Dat heeft het bedrijf laten weten aan de gemeente. Het gebaar volgt op de ophef die eind vorig jaar ontstond over de hoge winst van het bedrijf en het ministerssalaris van directeur Marieke te Velde.

De Stentor publiceerde in november over de winstmarge van 30% bij het bedrijf dat onder meer daklozen en mensen met psychische problemen begeleidt. In 2016 hield het bedrijf bijna een half miljoen over op een omzet van 1,7 miljoen. Ook verdient de directeur van de relatief kleine zorgfirma met 18 fte in dienst al enkele jaren achtereen een salaris van 178.000 euro. Een bedrag dat volgens de Wet Normering Topinkomens voorbehouden is aan bestuurders van de grootste ziekenhuizen. De gemeente Zwolle is een van de opdrachtgevers.

Innovatie

SP en de PvdA vroegen het college om opheldering over de hoge winsten. In gesprekken die de gemeente daarna met het bedrijf voerde gaf de directeur volgens het college aan dat zij 'een deel van de winst in wil zetten voor bevordering van innovatie in de zorg, bijvoorbeeld in samenwerking met corporaties'. Dat schrijft het college in een nota aan de raad. Om welk bedrag het gaat en of het eenmalig is of structureel is niet duidelijk.

Directeur Te Velde van Creating Balance BV reageert niet op vragen hierover. Het lijkt erop dat zij het aanbod onder druk van de gemeente heeft gedaan. In de nota staat namelijk: 'het college ziet graag dat een deel van de winst op zorg wordt in gezet om zorg te innoveren en dat kennis over (efficiënte) bedrijfsvoering wordt gedeeld met andere zorgaanbieders'.

Goed besteed