Crematie moeder Ruinerwold gezin staat bij crematorium in Zwolle te boek als ‘bijzonder dossier’

De crematie van de in 2004 overleden moeder van het verborgen Ruinerwold gezin, is door de familie destijds voor de buitenwereld strikt geheim gehouden. Dit blijkt uit onderzoek van De Stentor bij het crematorium in Zwolle. Het crematorium kreeg de opdracht dat geen enkel detail aan derden mocht worden verstrekt. ,,De crematie staat bij ons te boek als ‘bijzonder dossier’”, zegt de directeur Fons Bergman van Crematorium Kranenburg. Een crematie geheim houden is een uitzonderlijk verzoek volgens de directeur van het crematorium en de Landelijke Vereniging van Crematoria.

Lange tijd was onduidelijk waar de vrouw, die stond ingeschreven onder de naam Hye Jin Moon, is gebleven. Na de inval in de boerderij de wildste geruchten de ronde over de vrouw. Zij zou begraven liggen in de tuin in Ruinerwold of in Hasselt, waar het gezin tot 2004 woonde. Van die spookverhalen blijkt niets te kloppen. Vorige week is crematorium-directeur Bergman ook benaderd door de politie die de zaak-Ruinerwold onderzoekt.

Wereldnieuws

Het ‘schuilgezin’ in Ruinerwold is al weken wereldnieuws. In een boerderij in deze Drentse plaats bleken jarenlang zes jongeren en Van D. geleefd te hebben. Het zestal stond niet ingeschreven in de burgerlijke stand. Nadat één van de jongeren in de plaatselijke kroeg zijn verhaal deed, viel de politie de boerderij binnen. Van D. en klusjesman Josef B. werden opgepakt.

Ernstig ziek

Deze week besliste de rechter in Assen dat vader Van D. en B. nog zeker drie maanden vast blijven zitten. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling (door het benadelen van de gezondheid van anderen) en witwassen. Justitie voert dna-onderzoek uit om te kijken of Van D. werkelijk de vader is van de zes meerderjarige kinderen die ook in de boerderij werden aangetroffen. Vrienden van Van D. omschrijven hem juist als een liefdevolle vader die het beste met zijn kinderen voorhad.

Vaststaat dat de moeder van het gezin in 2004 is overleden aan een ernstige ziekte. Volgens het Openbaar Ministerie is echter niet zeker wat er met haar lichaam is gebeurd, maar een woordvoerster kan vanwege beperkingen niet ingaan op concrete vragen rond het onderzoek naar de moeder.