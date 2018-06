Crematoria-clash op Kranenburg in Zwolle

Winnend Staatslot verkocht in Zwolle: Maar voor wie is de prijs van een miljoen euro?

11 juni Zwolle is waarschijnlijk weer een miljonair rijker, want er is een miljoen euro gewonnen door iemand die een lot kocht bij tabakszaak Maris Mensink (48) in de Aa-landen. De eigenaar van het lot heeft zich nog niet gemeld.