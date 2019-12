Crimineel die nog drie jaar moet zitten opgepakt in Zwolle

KERSTINTERVIEW Coby Zandbergen (65) uit Zwolle leert en inspireert al een leven lang: ‘Ik sta altijd aan. Heel handig’

7:00 Coby Zandbergen heeft de vaart er flink in. Op haar hoge hakken stapt ze door de lange gangen van de creatieve mbo-vakschool Cibap in Zwolle, de stad waar ze woont en tal van nevenfuncties bekleedt in de culturele en onderwijswereld. Ondanks het tempo ontgaat haar niets. Ze heeft oog voor student én docent, haar blik is open en scherp.