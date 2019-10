Criminoloog: ‘Deze schietpartijen zeggen niets over Zwolle’

Twee schietpartijen binnen vijf weken tijd in Zwolse woonwijken. Is de stad haar onschuld verloren? Criminoloog Henk Ferwerda vindt die stelling te kort door de bocht.

Volgens burgemeester Peter Snijders hebben de schietpartijen een ‘Randstedelijk karakter dat niet bij Zwolle past’. Klopt dat?

,,Het ligt eraan wat hij daarmee bedoelt. Als je even googelt kom je ze overal in Nederland tegen. Natuurlijk, als het gaat om schietpartijen, dan kijkt iedereen naar Amsterdam, Rotterdam en andere grote steden, maar dat wil niet zeggen dat er buiten de Randstad nooit geschoten wordt. Ook elders in het land duiken vuurwapens op en worden ze gebruikt. Dus als de burgemeester dat bedoelt, ben ik het niet helemaal met hem eens. Misschien bedoelt hij dat het niet past in Zwolle, maar een schietpartij in een woonbuurt past ook niet in Amsterdam. Nergens.’’

Quote We hebben in Nederland een stevig probleem rond de productie en handel in drugs en dat is niet alleen een probleem van de Randstad Henk Ferwerda, Criminoloog

Wat zegt het over een stad wanneer er dergelijke incidenten plaatsvinden?

,,Niks. Het zegt iets over de verkrijgbaarheid van vuurwapens en de bereidheid van daders om ze te gebruiken. Dat staat los van de stad. Overal in Nederland gebeurt wel eens wat, dus ook in Zwolle. Het heeft soms te maken met achtergrondkenmerken van een wijk of groepen jongeren die ineens oppoppen.

Het gaat soms om een ruzie over hele kleine dingen tot hele grote zaken als verdovende middelen die van elkaar geript worden. Als er drugshandel is, dan gaat die gepaard met ruzies, vetes en afrekeningen. Geweld is inherent aan bepaalde vormen van criminaliteit. We hebben in Nederland een stevig probleem rond de productie en handel in drugs en dat is niet alleen een probleem van de Randstad.’’

Hoe zou een burgemeester hiermee om moeten gaan?