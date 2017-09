Crisis bij de Zwolse Omroep

Beide brieven zijn in bezit van De Stentor en worden onderschreven door Rob Dokter, Martin van der Hooft, Menno de Boer, Jeroen van Gils en Merel Faber. Het vijftal noemt zich 'gezamenlijke hoofd- en eindredactie'. Een bloemlezing uit hun aantijgingen: solistisch optreden, gebrekkige informatieverstrekking, niet naleven statuut, onvolledig informeren redactieraad, onzorgvuldige omgang met medewerkers, geen zelfcorrigerend vermogen en gebrek aan openheid over financiën en investeringen.

Daarnaast klagen de schrijvers over een nauwelijks zichtbare- en aanspreekbare voorzitter en ongewenste, bestuurlijke inmenging in redactionele aangelegenheden. In de brief aan de wethouder concludeert het vijftal dat het conflict zo hoog is opgelopen dat Weierink en Koekenberg dienen af te treden.