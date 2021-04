Het ultieme afscheid van de koningin van Hoei uit Zwolle: Anna van der Breggen gaat wat anders doen

21 april Natuurlijk was Anna van der Breggen (31) al de koningin van Hoei. Maar ze blijft na haar zevende (!) zege op rij op haar troon. Nog een jaar, want na dit seizoen wordt ze ploegleider bij haar team SD Worx. Over het ultieme afscheid van de Waalse Pijl.