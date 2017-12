Crisissituatie bij Frion door uitbraak agressieve buikgriep

Carbidschieten blijft 'hot' op platteland

Schieten met carbid is populairder dan ooit. Vooral op het platteland, zoals in Salland. Importeur O.A.F. in Olst kan de vraag naar carbid amper aan. Maar er is ook kritiek. Want elk jaar zijn er weer ongelukken met wegschietende melkbussen.