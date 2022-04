Criticasters van weleer zien nieuwbouw in Zwolle op Hanzebadlocatie nu als ‘aanwinst voor de stad’

Tekort aan dominees door vergrij­zing in Overijssel en Flevoland: kerk hoopt dat pensionado’s als Henk (71) langer doorwerken

Vergrijzing bedreigt de Protestantse Kerk in Nederland. In de komende tien jaar gaat bijna de helft van de predikanten en kerkelijk werkers in Overijssel en Flevoland met pensioen. Nieuwe aanwas is er onvoldoende. Dus worden emeriti opgeroepen om na hun pensionering door te werken.

