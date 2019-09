Crowdfunding voor collegegeld: Ischico (23) uit Zwolle betaalt terug met pianoles of concert

Dat geld heb je niet op de plank liggen?

,,Nee, helaas niet! Toen ik de bevestiging kreeg dat ik aangenomen was heb ik meteen heel veel beurzen aangevraagd maar dat is ontzettend lastig in mijn sector. Uiteindelijk heb ik wel de VSB-beurs gekregen. Dat is een maatschappelijk fonds. Je moet daarbij ook een plan indienen voor wat je later terug wilt doen voor de maatschappij. Dat is in mijn geval niet zo moeilijk. Ik geef al best vaak concerten op plekken waar je het niet verwacht, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen. Bewoners kunnen vaak niet meer naar concerten toe, maar zijn wel ontzettend blij met muziek. Die concerten wil ik graag uitbreiden. Ook wil ik optredens geven op basisscholen. Door alle bezuinigingen in de culturele sector is het niet overal vanzelfsprekend meer dat kinderen in aanraking komen met muziek."