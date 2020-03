Cruciale maanden voor omstreden woningbouwplan aan Scholtensteeg in Zwolle

Binnen enkele maanden wordt duidelijk of het omstreden woningbouwproject aan de Scholtensteeg in Zwolle door kan gaan. De provincie Overijssel staat op het punt om dergelijke plannen, die door de stikstofcrisis in de wacht zijn gezet, te beoordelen. ,,We hopen het derde kwartaal te gaan bouwen.’’

Tegen de grens met de gemeente Kampen komen 106 tijdelijke, kant-en-klare huizen. Bedoeld voor bijvoorbeeld gescheiden ouders die met spoed een onderkomen zoeken of tijdelijke werknemers van bedrijven in de regio. ,,Ik krijg er dagelijks mailtjes over’’, zegt projectontwikkelaar Gerrit Jansen van Jansen Vastgoed. Het toont volgens hem de noodzaak van deze huizen aan. ,,Er is een schreeuwend tekort.’’

Maar dat signaal zal niet vanuit ‘s-Heerenbroek komen. Dit dorp in de gemeente Kampen verzet zich juist al tijden tegen de komst van de nieuwe buren. Ze menen dat de bebouwing aan de Scholtensteeg te dicht bij hun kern komt en het uitzicht zal belemmeren. Dat de gemeente Zwolle 106 huizen op die plek toestaat, vinden ze onbegrijpelijk. De huizen komen achter de dijk langs de Hasselterweg, pal tegen de grens met de gemeente Kampen.

De spandoeken die door 's-Heerenbroekers geplaatst werden bij de Scholtensteeg. © Foto Freddy Schinkel

Vastgoedontwikkelaar Jansen zei vorig jaar tegen de Stentor dat het project een onterecht stempel gekregen heeft. ,,Het beeld klopt niet dat dit gericht is op statushouders of mensen die uit een vorm van begeleid wonen komen. We houden niemand tegen, maar voor die doelgroepen zal de huur vaak te hoog zijn, 850 tot 900 euro per maand.’’ Volgens hem zou ook de kritische gemeente Kampen gezien de woningnood juist blij moeten zijn met de tijdelijke huizen.

Gerrit Jansen. © Pedro Sluiter Foto

Het plan was eind vorig jaar de eerste huizen op te leveren. Daar stak de stikstofcrisis een stokje voor. Het complete project, getiteld Scholtenserf, kwam stil te liggen en ging linea recta naar de burelen van het provinciehuis. Woordvoerder Maartje Ahne bevestigt dat Overijssel zich erover moet buigen, maar dat is nog niet gebeurd.

Nu recent bekend is geworden dat veel projecten alsnog door kunnen gaan, worden ze behandeld op basis van binnenkomst. Over twee weken start de provincie met het in behandeling nemen van grotere woningbouwprojecten van meer dan honderd huizen. Daar zou de Scholtensteeg dan ook onder vallen. Ahne: ,,Dat wordt een hele zorgvuldige behandeling, we zijn niet binnen een dag klaar. De verwachting is wel dat het merendeel in Overijssel door kan gaan. De komende maanden komt er meer duidelijkheid over.’’

Rechts de Hasselterweg, links 's Heerenbroek. In het midden - naast het water - het beoogde woningbouwgebied. © Foto Freddy Schinkel

Volgt groen licht, dan denkt Jansen dat het mogelijk is in het derde kwartaal van dit jaar te gaan bouwen. Dat kan snel gaan, omdat het gaat om kant-en-klare huizen. In deze planning is overigens mogelijke vertraging door de coronacrisis nog niet meegerekend.

Kant-en-klaarpakket

De ontwikkelaar neemt zelf 76 voor haar eigen rekening, de andere dertig zijn voor woningcorporatie deltaWonen. Het gaat om huurwoningen van veertig vierkante meter, geschikt voor één of twee personen. De woonruimtes worden verhuurd met een recreantencontract van maximaal een jaar.