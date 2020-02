Cruyff Court toernooi van start in Zwolle: ‘Op straat wel sneller blessures’

VideoKinderen die met een lach op hun gezicht vriendschappelijke potjes voetbal spelen. Dat is deze woensdagmiddag het beeld op de Bankastraat in Zwolle, bij de voorrondes van het Cruyff Court toernooi. Achter het beeldscherm weg en in beweging.

,,Ik vind dit leuker dan binnen op de spelcomputer spelen. Dit is meer met mijn vriendinnetjes, dat vind ik gezelliger”, vertelt deelneemster Julia. Het Cruyff Court toernooi is dit jaar voor het eerst verspreid door Zwolle. Voorgaande jaren was er slechts één editie, in Holtenbroek/Aa-landen in een originele Cruyff Court. Dit jaar kunnen jonge voetballers (10 tot 12 jaar) ook hun ei kwijt in Stadshagen/Westenholte, Zwolle-Zuid en zoals vandaag Centrum/Berkum.

,,Ik vind FIFA soms wel leuker dan buiten. Ik houd niet zo van spelen op steen, je krijgt dan sneller blessures”, vertelt Joost, ook aan het voetballen voor het toernooi. ,,Maar als het om spelen op gras gaat, vind ik dat juist wel leuker dan binnen zitten!” zegt hij lachend.

Volledig scherm Drie deelnemers van het Cruyff Court toernooi. Van links naar rechts: Djowie Brakkee, Sam Manfredini en Joost Klein. © Pedro Sluiter Foto

Van binnen naar buiten

Ook organisator Joël Visscher staat met een lach langs de lijn. ,,Er zijn ongeveer veertig tot vijftig kinderen aanwezig, een mooie opkomst.” Visscher was al betrokken bij eerdere edities van het toernooi, dat wordt georganiseerd via SportService Zwolle. ,,Vorige jaren was het altijd alleen in Holtenbroek, omdat daar het enige echte Cruyff Court-veld van Zwolle ligt. Dit jaar wilden we meer kinderen bereiken. Wij vinden dat bewegen voor iedereen is, voor alle kinderen. Daarom hebben we voorrondes door de hele stad georganiseerd: zoveel mogelijk kinderen van binnen naar buiten halen.”

Kinderen geven zich op in groepjes. Vaak doen zij dit via school, maar Visscher benadrukt dat het geen scholentoernooi is. ,,Kinderen mogen zich opgeven met wie ze maar willen, zolang ze uit hetzelfde gebied van de stad komen. Als je vriendjes of vriendinnetjes kent via je voetbalclub kan dat dus ook gewoon.”

Omgaan met verlies

Dinsdag werd bekend dat het basisscholen verplicht wordt om hun leerlingen 2 uur gym per week aan te bieden. Visscher is daar heel blij mee. ,,Ik denk dat de kinderen daardoor niet alleen meer leren over bewegen, maar dat het ook heel goed is voor de sociale vaardigheden van een kind. Ze leren samen spelen, omgaan met winst of verlies en blijdschap of teleurstelling.” Dit blijkt ook uit de reactie van Joost, die net van het veld komt: ,,We hebben alleen maar verloren door de scheids! Volgens mij wist die de regels niet eens.”

De volgende voorrondes zijn op 12 februari in Holtenbroek/Aalanden en Zwolle-Zuid. Op 26 februari zijn de laatste voorrondes in Stadshagen/Westenholte. De Zwolse finale is op 4 maart in de originele Cruyff Court in Holtenbroek.