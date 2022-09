CSV’28 uit Zwolle pikt 24.000 euro mee van transfer Ehizibue: ‘Fantastisch, dit komt op goed moment’

Treinen staan stil, maar Wouter (43) uit Zwolle bejubelt in boek het spoorver­voer: ‘Wat een gemak’

Terwijl door stakingen het treinverkeer op veel plekken (nagenoeg) stilvalt, komt Zwollenaar Wouter Geerling donderdag met een boek over het genot van het reizen per... inderdaad, trein. En vooruit, daarin is ook ruimte voor de ongemakken van het spoorleven.

30 augustus