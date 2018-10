CU Overijssel vraagt waarom Van Hijum Chinezen 'vreest'

Overijssel heeft belang bij handel met China, maar de Chinezen blijken uit te zijn op het vergaren van kennis en technologie, waardoor bedrijven in deze provincie en in de rest van Nederland hun concurrentiepositie verliezen. Met dat 'onbestemde gevoel' keerde gedeputeerde Eddy van Hijum vorige maand terug van een handelsmissie uit China, zo vertelde hij in een uitgebreide terugblik in de Stentor. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel reageert verbaasd en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Westert wil weten welke 'harde feiten' Van Hijums 'onbestemde gevoel' hebben gevoed. In het interview in deze krant van 21 september verwees de gedeputeerde uit Laag Zuthem al naar het plan 'Made in China 2025', dat het land op technologisch gebied moet opstuwen naar een toppositie in de wereldmarkt, naast de VS en Europa. Daarvoor kopen de Chinezen nu op grote schaal kennis op, aldus Van Hijum. Ook worden buitenlandse bedrijven die toegang willen tot de Chinese markt gedwongen een binnenlandse partner te zoeken die ook eigendoms- en gebruiksrechten voor hun technologie moeten krijgen. Daar heeft de Europese Unie in juni al protest tegen aangetekend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Minder naïef

Van Hijum wil zeker geen handelsoorlog met China, maar vindt wel dat Nederland minder naïef moet omgaan met de eigen kennis, technologie en maakindustrie, zoals hij ook schrijft op zijn pagina op LinkedIn. Daarom wil hij deze Chinese handelwijze op de agenda laten zetten van een aandeelhoudersvergadering van de Overijssels-Gelderse investeringsmaatschappij Oost NL. In de Stentor sprak de Overijssels gedeputeerde zijn twijfels uit over de overname vorig jaar van de Hengelose gasturbinebouwer OPRA Turbines door de in China gevestigde Energas Group, andere voorbeelden noemde hij niet.

Voorbeelden

CU-fractievoorzitter Westert wil nu weten in hoeveel hoogwaardige technologische en kennisintensieve Overijsselse bedrijven daadwerkelijk al is geïnvesteerd vanuit China. ,,Zijn er concrete voorbeelden? Wat voor bedrijven en om welke technologie gaat het? Aan wat voor kennis moeten wij denken?'' Ook vraagt hij of Overijssel moet stoppen met de handelsmissies, en of er maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat kennis of technologie (gedwongen) wegvloeit naar andere landen.