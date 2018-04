CU Overijssel wil afspraken over zonneparken op akkers

IJsselcentrale

Op dit moment is er al sprake van initiatieven voor grote zonneparken. In Heeten wordt al gebouwd aan een zonnepark met 7.750 panelen, bij de IJsselcentrale in Zwolle komt een park met 56.000 panelen en er is een plan voor een park met 70.000 panelen op 18 ha weidegrond bij Dalfsen.

Evenwicht

Concreet wil de CU nu van GS weten of ze weet in welke mate er belangstelling is bij investeerders voor gras- en akkerland. Ook wil ze weten of GS bereid is met gemeenten afspraken te maken over de exploitatie van zonneparken, 'waarbij een evenwicht blijft bestaan in grondprijzen, beschikbaarheid voor boeren en behoud van weidevogels'. En of GS bereid zijn gemeenten te bewegen behoedzaam om te gaan met de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgronden.