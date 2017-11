CU Zwolle wil verbod op tentoonstelling 'Real Human Bodies'

De ChristenUnie-fractie in de Zwolse gemeenteraad wil dat het college van B en W een stokje steekt voor de tentoonstelling Real Human Bodies , die vanaf vrijdag in het Mercure Hotel in Zwolle te zien is.

,,Zolang er geen duidelijkheid is over de herkomst van de tentoongestelde lichamen, vinden wij dat je die tentoonstelling niet moet toestaan", zegt Jolien Elshof-Rook van de ChristenUnie. De Zwolse fractie werd op de expositie geattendeerd door de Haagse activist Wilbert Stuifbergen die in alle steden waar de tentoonstelling verschijnt, actie voert.

Herkomst

,,Het is volkomen onduidelijk waar de tentoongestelde lichamen vandaan komen en of ze zelf toestemming voor het tentoonstellen van hun lichaam hebben gegeven", zegt Elshof-Rook. ,,Of het inderdaad om politieke gevangen of slachtoffers van orgaanhandel gaat, zoals de verhalen gaan, kan niet worden uitgesloten. Ieder spoor in die richting loopt dood. En de organisator draait of om de hete brij heen of geeft verschillende verklaringen."

Of het ChristenUnie-protest nog op tijd is -de tentoonstelling start vrijdag- is niet duidelijk. ,,We kunnen pas volgende week maandag mondelinge vragen stellen, na afloop van de tentoonstelling, dus hebben we gekozen voor schriftelijke vragen, in de hoop dat dat sneller gaat", zegt Elshof-Rook.