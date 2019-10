Cultuurcentrum Zwolle heet Anno en wil het publiek volop betrekken

‘Probeer omroepen Zwolle te laten samenwer­ken’

9:12 Vriend en vijand zijn het eens: het gedoe rond lokale omroep RTV Zwolle FM moet de komende jaren worden vermeden. Een lokale omroep is belangrijk voor een stad als Zwolle en kan samen met andere lokale media het stadsbestuur controleren. De gemeenteraad zit met de handen in het haar en vraagt zich af of op de inhoud van de omroep wel valt te controleren. Dat kan best, ook binnen de grenzen van de Mediawet en met behoud van journalistieke vrijheid.