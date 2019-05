Cultuurfestival Zwolle Unlimited: ‘dat is vier dagen confetti over de stad‘

Festivaldirecteur Rob Bults kon vooraf één potentiele kopzorg doorstrepen: het weer is om van te stralen. Een niet te onderschatten factor die menig buitenfeest maakt of kraakt. ,,Een aantal locaties is overdekt, maar een tent kan ook weer een drempel zijn om binnen te stappen”, vertelt Bults aan de vooravond van het festijn op zijn Verhalenboot.

Ambachtelijk vermaak

Groot in kleinschaligheid, zo omschrijft hij Zwolle Unlimited, dat gisteravond begon met een avond vol muziek en eten op het Broerenkerkplein, voor het echte festivalgevoel. Een hausse aan voorstellingen overspoelt de stad, dit jaar wegens Hemelvaart zelfs een dagje extra. ,,Cultuur is als confetti voor een stad”, omschrijft de Zwollenaar het belang van ambachtelijk vermaak, zeker als dit met veel diversiteit wordt opgediend. Tijdens de opening, gisteravond, wordt stilgestaan bij het plotselinge overlijden van programmeur Henk Engberts (zie kader), die de opbouw van het festivalterrein in een geheel ander daglicht zet. Maar the show must go on beseft Bults. En daar valt genoeg over te vertellen. ,,Goh, als je zo zit te praten verandert er toch weer heel wat ten opzichte van voorgaande jaren”, zegt Bults middenin het gesprek.

De grootste verandering is de introductie van routes, vijf in totaal. ,,Om de keuzestress bij bezoekers te verminderen. Daar was in het verleden met al die voorstellingen toch wel sprake van.” Routes brengen selectie en overzicht en zijn onderverdeeld in een straattheaterroute, kinderroute, internationale vertelroutes, echt-gebeurd route en de IkToon route. Allen beginnen op het Broerenkerkplein, bij de entree van Waanders, waar begeleiders klaar staan.

Een tweede verschil betreft het straattheater, waar het aanbod grofweg is beperkt tot twee disciplines: dans en circus. ,,In het land, maar ook in deze regio, zijn veel straattheaterfestivals. Er zit veel overlap in, dus je moet je onderscheiden”, motiveert Bults deze keuze. Het programma kent ditmaal een klassiek tintje. ,,Een persoonlijke wens van mij, maar moeilijk een festival binnen te fietsen, omdat dit genre een heel eigen publiek kent. We doen dit in samenwerking met orkest Libero, die wel eens op een festival wilden staan.”

Rembrandt en tijdgenoten

Bijzonder: het Rijksmuseum Amsterdam houdt tijdens Zwolle Unlimited voor het eerst een pop-up tentoonstelling buiten de hoofdstad. Publiek kan morgen tussen 12.00 en 18.00 uur de expositie Rembrandt en zijn tijdgenoten bezoeken. De Hollandse Meester wordt dit jaar, 350 jaar na zijn dood, uitgebreid herdacht onder de titel ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’. ,,Mensen van het rijks verzorgen hier rondleidingen langs de replica’s. Wij hebben het thema aangepast in Bitterzoet, omdat de Gouden Eeuw met de slavenhandel ook een flinke keerzijde had”, vertelt Bults.

Jongerenfestival Woest, het grootste cultuureducatiefestival, vindt dit jaar niet voorafgaand, maar na het festival plaats, van 3 tot 7 juni. Tot slot: de muntjes als betalingsmiddel zijn passé. ,,Vorig jaar lette ik specifiek op het gedrag bij de kassa. Toen bleek dat maar vijftig procent muntjes haalt, de rest haalt een drankje in de stad. Enerzijds mooi, want de horeca moet ook profiteren, maar we lopen wel inkomsten mis. Door alleen nog maar met pin of digitaal betalen mogelijk te maken, proberen we een drempel weg te halen.”

Muzikant en verhalenverteller Bults treedt zelf niet (meer) op tijdens Zwolle Unlimited. ,,Ben ik een jaar of twee geleden mee gestopt. Verschillende petten opzetten kostte me ontzettend veel energie.” Volgens hem zit er nog genoeg rek in het festival. ,,We hebben ons bestaansrecht bewezen.’’ Twee jaar terug heeft de organisattie de bezoekers in kaart gebracht: 3 procent komt uit andere landen en 24 procent komt van buiten de regio Zwolle. Conclusie. ,,Er zit nog genoeg groei in.”