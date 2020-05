Cultuurminister trapt heropening van musea maandag af bij De Fundatie in Zwolle

Van wieg tot graf Bert (72) uit Zwolle had leukemie toen het C-woord viel: ‘Weg was-ie. Zonder afscheid’

11:00 Ondanks zijn chronische lymfatische leukemie maakte Zwollenaar Bert Ponsteen wat van zijn eigen leven en dat van zijn (klein)kinderen. Bert gaf. Hij trapte het gaspedaal helemaal in. ,,Want in bed gaan de meeste mensen dood.’’