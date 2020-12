‘Cycle parking porn’ en ‘fantástico’: internationale bewondering voor nieuwe fietsenstalling Zwolle

De moderne fietsenstalling opende vorige week donderdag zijn deuren voor gebruikers. Met ondergronds plek voor 5800 tweewielers moet de uitstraling van het stationsgebied er flink op vooruit gaan; tot de opening moesten de stalen rossen in onbewaakte buitenstallingen verderop geparkeerd worden. Fijn voor lokale reizigers dus. Voor internationale bewonderaars een ongekend stukje 21e-eeuwse vooruitgang.

‘Lichtjaren achterop’

‘Wow’ uit Madison (VS), ‘Yeah!’ vanuit Hamburg, in Toronto klinkt een bewonderende ‘damn’ en in Bourg-la-Reine (Frankrijk) schrijft iemand dat het land niet jaren, maar lichtjaren achterligt op Nederland. Allemaal reacties op een filmpje van de stalling in Zwolle, gedeeld op sociale media door het Nederlandse account Dutch Cycle Embassy. De jaloezie is niet van de grond.

Jaloezie

Wanneer wordt zo’n ‘Radstation’ in Braunschweig geopend?, vraagt ene Jens Schütte zich af. En hij is niet de enige. Krister Isaksson ziet graag eenzelfde stalling geopend worden in Stockholm. Vanuit het Verenigd Koninkrijk wijzen meerdere mensen op het verschil tussen hun land, en Nederland fietsland. ,,Het VK begrijpt het concept van ondergronds niet, een gebrek aan visie’’, klinkt het. En ‘kom op, we raken serieus achterop!’.

Britse parlement

Voor twitteraar Jennifer Moore reden om te laten weten dat ze zo’n stalling ook graag terugziet in haar eigen stad: ‘This is the kind of thing we need in Notthingham City!’. Ze stuurt haar bericht specifiek aan Brits parlementslid Lilian Greenwood (Labour Party), die nuchter reageert. Eerst maar eens meer veilige fietsroutes, voordat ze het gaat denken over ‘massive cycle parking facilities at the station’.

‘Fietsenstallingporno’

Stellen dat het bericht ‘viral’ gaat, is overdreven. Maar de reacties komen wel van over de hele wereld. Zwolle reikt ook tot in Israël, Macedonië, Sydney (‘Love a good servicewinkel!’) en A Coruña (Noordwest Spanje, boven Portugal). Gepensioneerd journalist Guillermo Pardo pleit vanuit die stad voor meer duurzame steden, en noemt de Zwolse stalling ‘fantástico’. Een andere fietsliefhebber betitelt het filmpje als ‘cycle parking porn’.

Dat de Zwollenaar het weet, als ie gedachteloos z’n fiets stalt.

Op de dag van de opening namen we een kijkje in de stalling, en spraken we enkele eerste gebruikers. Hun reacties waren net iets minder uitbundig:

