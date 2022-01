Cynisch applaus klinkt in de Zwolse rechtszaal voor ‘De Gier’. Maar wat gaat de rechter zeggen?

De 22 van 2022Het is oudjaarsavond 2019. In Zwolle klinken schoten in de Buitengasthuisstraat. Er valt een dode. Daar begint het. Wat er is er aan de hand? Zit ‘De Gier’ erachter? De rechter velt zijn oordeel in 2022. De nabestaanden weten het wel...

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 19: Michel B., alias De Gier.

De oudejaarsmoord is de opmaat naar een reeks verhalen in de Stentor. Want de schietpartij blijkt een liquidatie. Henk Wolters komt er bij om het leven. Er lijkt in het wilde weg geschoten, de politie vindt tientallen hulzen.

Onbehaaglijk

Het politie-onderzoek levert in maart van 2021 een verdachte op die - al dan niet samen met anderen - volgens justitie achter de oudejaarsmoord zit. Het gaat om ‘De Gier’, dat is de bijnaam van Michel B. De rechter moet nog een oordeel vellen, dat zal in 2022 gebeuren. Zijn advocaat heeft al via een getuige laten weten dat een liquidatie als deze helemaal niet bij De Gier past. Michel B. zou eerder in de bosjes gaan liggen en gewoon raak schieten.

Handgranaten

Hoe de politie op het spoor is gekomen van Michel B. is een verhaal apart. Op landgoed Schellerberg bij Zwolle ontdekt de politie een geheime wapenopslag. Machinegeweren, handgranaten, 30.000 euro cash. In tonnetjes begraven in de grond. En - bingo! - het wapen waarmee Henk Wolters om het leven is gebracht. En het dna van ‘De Gier’ zit op van alles en nog wat...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als klap op de vuurpijl krijgt de politie een anonieme brief, vlak na de vondst van de wapens. Daarin wordt de link gelegd tussen de moord op Wolters en de spullen in de tonnetjes. Maar van wie de brief is? Afzender onbekend. Maar er is iemand die meer weet. Of doet alsof. Kan ook.

Lees alles over deze zaak in ons speciale dossier Oudejaarsmoord Zwolle.

De Gier is onlosmakelijk aan de wapenopslag te koppelen, maar ontkent alle betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters. Door zijn voorliefde voor wapens, stelt zijn advocaat, is het niet vreemd dat zijn dna zo nu en dan op een wapen zal opduiken. Hij heeft er immers nogal wat in handen gehad.

Hij heeft er niets mee te maken. De Gier zei dat vlak na de moord en tijdens de rechtszaak probeert zijn advocaat dat opnieuw duidelijk te maken.

Applaus

Het is de vraag of de rechter dat gelooft als hij zijn oordeel velt in 2022. De nabestaanden van Wolters denken er het hunne van, zo lijkt het als Michel B. de rechtszaal binnenkomt. Zo gaat het tijdens de eerste rechtszitting tegen De Gier: ,,Het is maandagmiddag even goed plannen voor de bodes in de Zwolse rechtbank. Een flinke groep intimi van De Gier wil de zaak bijwonen, terwijl ook de nabestaanden van Henk Wolters aanwezig zijn. En die groepen liggen elkaar niet zo, wordt ook duidelijk als De Gier vanuit het arrestantencomplex de zaal in wordt geleid. Hij krijgt een cynisch applaus vanuit de familie Wolters.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.