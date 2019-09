Cynthia zit met de neus in de boeken en Chantal past op dochtertje van Waylon

Stentor ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Stentor Showbytes struinen we het web af voor de gekste, mooiste, allerliefste en opvallendste posts van onze eigen regionale sterren.

Een dag zonder accessoires, is een dag niet geleefd. De Zwolse influencer Roos van Dorsten loves to dress up. Mooi mooi!

Wietze de Jager deelde deze week in Eilandpraat zijn ‘expeditie’. De Zwolse 538-dj deed in 2015 mee. Het heeft zijn leven veranderd, post hij op Instagram. Hoe? Dat vertelt Wietze dan weer niet...

Voetbal en piano, de mooiste combinatie die er is volgens Jan Vayne. De Zwolse pianist beleefde een topavond bij PEC Zwolle. Proost!

Lief! Baby Teddy heeft wel een heel beroemde oppas: Chantal Janzen. Niet goedkoop maar wel leuk, volgens papa Waylon. De presentatrice was voor haar nieuwe tv-hit Chantal's Pyjama Party bij de in Apeldoorn geboren zanger en zijn vriendin, de vlogster Bibi Breijman.

Ook het leven van filmsterren gaat niet altijd over rozen. Uren in de stoel van de visagist zitten, influencer en actrice Sterre Koning uit Zutphen weet er alles van. ‘Heb nu al medelijden met mijn toekomstige vriend', schrijft ze op Insta.

Julian Jordan heeft de zomer in stijl afgesloten tijdens het Essential Festival in Maastricht. De Apeldoornse dj en muziekproducent duikt de studio in. Maar niet voor lang, een grote tour door Azië staat voor de deur.

Volbracht! Erben Wennemars deelt trots zijn sportieve succes op de Zwitserse Jungfrau Mountain. Een beproeving want de finish van de marathon lag op 2095 meter hoogte, op de Kleine Scheidegg. We zijn onder de indruk van deze topprestatie van de oud-schaatser uit Dalfsen.

Wat bijzonder en wat een feest! Rapper Typhoon is super blij dat hij in Carré kon bijdragen aan Wende’s Kaleidoscoop. Volgens de zanger uit Herxen was de ideale avond van Wende Snijders er eentje van ‘alleen maar kwaliteit in schoonheid, diversiteit, kracht, liefde, energie, crazyness'. Zo, dat staat.

De blik van de Zwolse structuurcoach Cynthia Schultz spreekt boekdelen. Het is haar ‘hoezo stoor je me tijdens het lezen blik?’, vertrouwt ze ons toe op Instagram. De vlogger is never not reading. Helemaal fijn tijdens een nazomer-tripje naar Terschelling.